Yhdysvaltain presidentinvaalit ajautuivat koronakaaokseen – jopa vaalipäivän lykkäyksellä on spekuloitu

Presidentin virkakausi päättyy joka tapauksessa ensi tammikuussa.

Jos kaikki menee nappiin, Yhdysvaltain presidentinvaalit onnistutaan todennäköisesti viemään läpi normaalisti ensi marraskuun 3. päivänä.

Jo nyt on kuitenkin selvää, että koronavirusepidemian takia kyseessä on iso jos.

Demokraattipuolueen esivaalit ovat tauolla, jonka pituudesta ei ole tarkkaa tietoa. Kampanjointi on lähes pysähtynyt. Presidenttiehdokkaiden nimeämiseksi tarvittavat puoluekokoukset saatetaan joutua siirtämään tai järjestämään etänä kesällä.

Turvallisen äänestämisen takaamiseksi vaalien järjestämiseen tarvittaisiin todennäköisesti erityistoimia, joista poliitikkojen pitäisi löytää laaja yhteisymmärrys. Vaikka koronaepidemian toivotaan hellittävän kesäksi, COVID-19-taudista eroon pääsemisestä ei ole mitään takeita vielä tänä vuonna.

Ohiossa ehdittiin jo äänestää ennakkoon reilut kaksi viikkoa sitten, kunnes esivaali siirtyi kesäkuulle.

Yhdysvalloissa on jopa alettu spekuloida sellaisella äärimmäisellä mahdollisuudella, että marraskuun presidentin- ja kongressivaaleja saatettaisiin joutua lykkäämään. Käytännössä tätä pidetään kuitenkin laillisesti mahdottomana.

Vaalien läpivienti voi kuitenkin vaarantua monella tavalla, minkä vuoksi asiantuntijat patistavat poliitikkoja pikaisiin päätöksiin.

– Hinnalla millä hyvänsä, vaalit pitää viedä läpi, kommentoi CNN:n haastattelema historioitsija, professori Douglas Brinkley viikonloppuna.

– Tämä ei ole NBA-kausi tai olympialaiset. Meidän on äänestettävä marraskuussa. Jos olemme äänestäneet keskellä sisällissotaa ja Franklin D. Roosevelt valittiin ennennäkemättömälle neljännelle kaudelle keskellä toista maailmansotaa, me pystymme järjestämään myös vuonna 2020 vapaat ja reilut vaalit, Brinkley totesi.

Esivaalit kesään?

Tällä hetkellä esivaaliprosessi on jäissä ja Yhdysvallat keskittyy koko ajan pahenevan koronakriisin torjumiseen. Presidentti Donald Trump pyörsi puheensa nopeasta paluusta normaaliin, kun hän jatkoi liittovaltion ohjeistusta rajoitustoimista huhtikuun loppuun.

Hallinnon tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci ennusti jopa 200 000 amerikkalaisen saattavan kuolla epidemiaan, mutta jätti arvioon varauksen, koska tilanne on niin epävarma. Ajankohtaa paluulle kohti normaalia ei uskalla esittää vielä kukaan.

Toistaiseksi viimeiset esivaalit pidettiin kaksi viikkoa sitten Arizonassa, Floridassa ja Illinoisissa, joista jälkimmäisessä rekisteröitiin selvä lasku äänestysaktiivisuudessa. Myös Ohion oli määrä äänestää tuolloin, mutta vaaliuurnat pistettiin viime hetkellä kiinni kuvernöörin päätöksellä. Nyt jo 15 osavaltiota on siirtänyt esivaalejaan ja yhdenkään toteutuminen ennen kesäkuuta on epätodennäköistä.

Ohion äänestyspaikat suljettiin terveysviranomaisten päätöksellä 17. maaliskuuta.

Periaatteessa tämä ei ole ongelma, koska Trump on republikaanien ainoa ehdokas, ja demokraattien puolella Joe Biden on käytännössä ratkaissut kisan Bernie Sandersia vastaan, vaikka Sanders ei olekaan vielä virallisesti luovuttanut. Sanders on ajanut alas vaalimainonnan ja tehnyt kampanjastaan koronaviruksen vastaisen informaatiokampanjan. Samoin Biden jakaa lausuntoja pääasiassa kriisitilanteesta.

Mistä uusia äänestystapoja nopeasti?

Periaatteessa esivaalit voitaisiin viedä päätökseen luomalla nopeasti korvaavia äänestystapoja, kuten postiäänestys.

Vain kuudella Yhdysvaltain osavaltiolla on tällä hetkellä sellainen tarjolla koko osavaltion äänestäjäkunnalle, ja niiden järjestelmien luomiseen meni vuosia. Siksi yleinen arvio on, että aika ei riitä ja äänestäjille pitää tarjota myös jonkinlainen normaali äänestysmahdollisuus.

– Osavaltioiden pitäisi tehdä valintoja nyt, mutta ongelma on, että ne eivät ole valmiita tällä hetkellä, kommentoi Guardianin haastatteleman kansalaisjärjestö Stand up American perustaja Sean Eldridge.

– Kukaan meistä ei tiedä kauan tämä pandemia kestää, ja meidän täytyy varmistaa, että joka ikinen äänioikeutettu pääsee äänestämään. Jos kongressi antaa osavaltioille rahoituksen, ne voivat rakentaa infrastruktuurin, joka vastaa sekä pandemiaan että myös tulevaisuuden häiriöihin, Trumpin uudelleenvalintaa vastustava Eldridge sanoi.

Päivittäiset koronatiedotustilaisuudet ovat tällä hetkellä kuin Trumpin kampanjatilaisuuksia.

Eri osavaltioissa mietitään nyt kuumeisesti ratkaisuja ennakko- ja postiäänestyksien toteuttamiseksi. Kyse ei ole vain esivaaleista ja presidentin valinnasta vaan myös valmistautumisesta samanaikaisiin kongressivaaleihin.

New Yorkin yliopiston oikeustieteilijät Wendy Weiser ja Lawrence Norden vaativat viime viikolla kolmea nopeaa toimenpidettä: äänestäjäksi rekisteröitymisen sallimista verkossa, laajaa postiäänestysuudistusta ja äänestyspaikkojen mylläämistä koronakuntoon tilojen suurentamisella ja äänestysaikojen pidentämisellä.

Viime viikolla sorvatussa kongressin tukipaketissa haettiin tälle kahden miljardin dollarin rahoitusta, mutta republikaanit suostuivat vain 400 miljoonaan. Osavaltioille ei myöskään asetettu pakkoa muuttaa mitään.

– Kyseessä oli kolossaalinen epäonnistuminen äänestysjärjestelmiemme muuttamiseksi koronakuntoon marraskuuksi, tutkivat kirjoittivat Politico-lehdessä.

Menehtynyttä henkilöä vietiin ruumishuoneelle sairaalassa New Yorkin Brooklynissa maanantaina.

Puoluekokoukset verkkoon?

Presidentinvaalien kampanjoinnin kannalta hankalin tilanne on Joe Bidenilla, jonka on pitänyt vetäytyä Delawaren kotiinsa eristyksiin kaikkien muiden tavoin. Hänellä ei ole presidenttiehdokkaan virallista statusta, ja hän on ajautunut käytännössä näkymättömäksi. Hän jakaa lausuntoja kellariinsa rakennetusta studiosta, mutta saa huomattavasti vähemmän julkisuutta kuin Trump, joka on tehnyt päivittäisistä koronatiedotustilaisuuksista käytännössä omia kampanjatilaisuuksiaan. Trumpin suosio onkin kokenut lievän nousun.

Liki katastrofi Bidenin kannalta olisi, jos hän ei pääsisi paistattelemaan parrasvaloissa edes puoluekokouksessa, joka normaalisti on suuren luokan mediatapahtuma. Demokraattien puoluekokous on määrä järjestää Minneapolisissa 13.-16. heinäkuuta.

– Demokraattien pitää alkaa harkita sitä, että puoluekokous täytyy pitää muulla tavalla, kommentoi isäntäosavaltio Minnesotan demokraattijohtaja Ken Martin New York Timesille.

Lehden tietojen mukaan nyt keskustellaan siitä, että kokous järjestettäisiin virtuaalisesti tai delegaatit tekisivät valintansa postitse. Mukaan pyrittäisiin ottamaan jonkinlainen yhden illan kokousgaala, joka välitettäisiin suorana televisiossa, mutta sellaisenkin järjestelyt voivat olla hankalia riippuen tautitilanteesta.

Jope Biden antaa haastatteluja kotitalonsa kellariin tehdystä studiosta.

Biden itse ei peruisi vielä mitään.

– Sitä (puoluekokousta) ei pitäisi perua, eikä yksiäkään vaaleja. Meidän täytyy vain jatkaa eteenpäin. Meidän täytyy ehkä käyttää erilaisia keinoja ja metodeja. Parhaillaan on käynnissä suoria postiäänestyksiä, mikä voisi olla yksi vastaus tilanteeseen, Biden sanoi CNN:llä.

Republikaanien suunnitelmissa on yhä pitää puoluekokous elokuun lopussa, mutta ongelma on sen suhteen käytännössä sama kuin demokraateilla.

Olisiko lykkäys mahdollinen?

Pahin painajainen on, että koronatilanne on yhä vaikea syksyllä ja äänestäminen vaarallista.

– Jos virus yhä leviää syksyllä, äänestäminen ruuhkaisilla äänestyspaikoilla, joita operoivat pääasiassa iäkkäät ja haavoittuvat työntekijät, luo täydellisen ympäristön viruksen leviämisen kiihtymiselle, kommentoi entinen keskusvaalilautakunnan jäsen Matthew Petersen CNN:lle.

Jo nyt hahmotellaan turvavälejä äänestysjonoihin, äänestyskoneiden desinfiointia ja virkailijoille suojavarusteita. Yhdysvaltain paikoin kankeassa äänestyskulttuurissa sellaisen koneiston polkaiseminen kaikkialle olisi kuitenkin vaativa tehtävä. Pelkona on, että äänestäjät jäävät kotiin.

Päätäntävalta vaalien läpiviennistä on kullakin osavaltiolla. Liittovaltio voisi velvoittaa osavaltioita muutoksiin, mutta demokraattien ja republikaanien pitäisi saavuttaa asiasta käytännössä yksimielisyys.

Edessä on kiihkeä, tiukka vaali, jonka lopputuloksesta ei saisi syntyä kiistelyä epäreiluudesta. Jos kaikki halukkaat eivät pääsisi turvallisesti äänestämään, demokratia ei toteutuisi.

Siksi on jopa kysytty, voidaanko vaaleja hätätilassa lykätä.

Yhdysvaltain presidentinvaaleja ei ole mahdollista peruuttaa, mutta kongressin isolla määräenemmistöpäätöksellä päivää todellakin voitaisiin lykätä.

Presidentin pitäisi kuitenkin allekirjoittaa erityislaki, eikä siitä saisi syntyä oikeustaistelua. Sekä CNN:n että New York Timesin haastattelemat asiantuntijat pitivät yhtälöä käytännössä mahdottomana.

Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa noudatetaan turvavälejä.

Vaikka vaaleja lykättäisiinkin, Trumpin presidenttikautta ei voida pidentää. Se päättyy joka tapauksessa perustuslain mukaan 20. tammikuuta 2021, eli vaalit olisi oltava ennen sitä.

Entä jos vaaleja ei yksinkertaisesti voitaisi järjestää kaikissa osavaltioissa?

Marylandin yliopiston valtiotieteen professori Jeffrey Davis maalaili tuoreessa kirjoituksessaan Atlantic-lehdessä demokraattien kauhukuvaa tilanteesta.

Republikaanit ovat vallassa 30 osavaltion hallinnossa tällä hetkellä, ja he voisivat teoriassa siinä tilanteessa napata osavaltionsa äänestäjiltä vallan, päättää valitsijamiehistä ja ojentaa voiton Trumpille.

Jos kävisi niin, että jotkut osavaltiot eivät kykenisi vaaleja järjestämään ja kumpikaan pääehdokkaista ei saisi valintaan tarvittavia 270 valitsijamiestä, presidentin valinta siirtyisi edustajainhuoneelle. Siellä kullakin osavaltiolla on yksi ääni vaalissa, ja voimasuhteet olisivat tällä hetkellä republikaanien eduksi 25–23 kahden osavaltion edustajamäärän mennessä tasan.

Davisin mukaan kiista päätyisi silloin todennäköisesti perustuslain tulkitsemiseksi korkeimmassa oikeudessa.

Daviskin kehotti lainsäätäjiä ratkaisemaan asian mieluummin etukäteen ja hyväksymään vaalilakien muutokset pikaisesti turvallisen äänestyksen takaamiseksi kaikille.