”Euroopan unionin ensimmäinen diktatuuri” – Unkarin Orban sai vapaat kädet hallita maataan

Koronaepidemian nimissä hyväksytty poikkeustila on voimassa niin kauan kuin hallitus itse haluaa.

Tulkinnasta riippuen Unkari siirtyi maanantaina joko aimo askeleen kohti diktatuuria tai teki vain tarpeellisen lakimuutoksen koronaepidemian vastaisessa taistelussa. Maan parlamentti hyväksyi iltapäivällä poikkeuslain, joka mahdollistaa pääministeri Viktor Orbanin hallitukselle maan johtamisen asetuksilla ohi parlamentin.

Arvostelijoiden mukaan arveluttavaa laissa on muun muassa se, että laajoja valtaoikeuksia käyttävä hallitus voi itse päättää, milloin se katsoo edellytyksien poikkeustilan päättämiseen täyttyvän. Tähän saakka määräys poikkeustilasta on pitänyt uusia aina 15 päivän välein.

– Siinä se on, Euroopan unionin ensimmäinen diktatuuri. Yhtään näistä valtaoikeuksista ei tarvita viruksen torjumiseen. Mutta niistä on apua opposition häiritsemisessä ja estämisessä, varsinkin sitten kun on selvää ettei hallituksella ole parempaa suunnitelmaa, kommentoi Itä-Euroopan maiden kehitykseen erikoistunut amerikkalainen historioitsija ja toimittaja Anne Applebaum Twitterissä.

Lakia vastustanut oppositio olisikin halunnut poikkeuslakiin selvän maininnan sen määräaikaisuudesta. Riippumattoman kansanedustajan Akos Hadhazyn mukaan Orban ei edes tarvitsisi ylimääräisiä valtaoikeuksia, koska hänen puolueellaan on parlamentissa jo nyt kahden kolmasosan enemmistö.

Hadhazyn mukaan oppositio on ajettu ansaan, koska hallitusta tukevissa tiedotusvälineissä poikkeustilalain vastustaminen on leimattu asettumiseksi epidemiataistelussa koronaviruksen puolelle.

"Älkää estäkö unkarilaisia puolustautumasta"

Unkarin oikeusministerin Judit Vargan mukaan oppositio taistelee kuvitteellisia vihollisia vastaan eikä ota huomioon todellisuutta. Pääministerin Orban on puolestaan jo entuudestaan sukset ristissä oikeusvaltiosta ja demokratiasta huolestuneen EU:n sekä lukuisten merkittävien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Orbanin mukaan "Euroopan pilkunviilaajien" tulisi keskittyä omiin asioihinsa.

– Jos he eivät voi auttaa, niin lopettakaa ainakin yritykset estää unkarilaisia puolustautumasta (virusta vastaan), Orban sanoi viime perjantaina.

Orbanin toimet tähän saakka eivät ole lisänneet EU:ssa luottamusta siihen, että hän käyttäisi poikkeuksellisia valtaoikeuksia vain koronaepidemiaan liittyviin toimiin. Poikkeustila mahdollistaa muun muassa se, ettei maassa järjestetä sen voimassa ollessa vaaleja.

Unkarissa oli maanantaihin mennessä vahvistettu vajaat 450 koronavirustartuntaa ja 15 kuolemaa.