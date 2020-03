Tarttuuko korona kuolleista eläviin? Aftonbladet: Ruotsissa iso hämmennys arkkujen käsittelyssä

Ruotsalaislehden mukaan koronavirukseen kuolleiden arkkujen käsittelyyn ei ole olemassa yhtenäistä ohjetta.

Koronaviruksen leviämiseen liittyy vielä useita kysymyksiä, sillä uutta covid-19-virusta ja sen tarttumista ei olla vielä ehditty tutkia perusteellisesti. Varmaa tietoa ei ole esimerkiksi siitä, tarttuuko virus siihen kuolleista ihmisistä eläviin jos nämä ovat tekemisissä ruumiin kanssa.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan koronavirukseen kuolleiden arkkujen käsittely on aiheuttanut suurta hämminkiä Ruotsissa. Tämä johtuu siitä että kansanterveysvirasto Folkhälsomyndigheten ei ole toistaiseksi julkaissut selkeitä ohjeita siihen, kuinka koronaan kuolleiden ruumiita tulisi käsitellä turvallisesti.

Hämmennystä on lisännyt se, että viranomaiset luopuivat hiljattain suosituksesta laittaa ruumiit ruumispussiin ennen arkkuun laittamista. Karoliinisen yliopistosairaalan mukaan koronaviruksen leviäminen kuolleesta ihmisestä elävään on mahdollista, mutta todennäköisyys siihen on merkittävästi pienempi kuin elävältä toiselle.

Aftonbladetin mukaan epäselvän ohjeistuksen seurauksena hautauspalvelut ovat ryhtyneet omatoimisesti merkitsemään koronaan kuolleiden arkkuja pisarasymbolilla, joka on merkki pisaratartuntana leviävän koronan vaarasta. Symbolin tarkoituksena on varoittaa ruumiiden käsittelijöitä avaamasta arkkua tartuntavaaran vuoksi.

Useat hautauspalvelut ovat lisäksi ottaneet käyttöön kattavat turvatoimet. Yhden hautauspalvelun edustaja kertoo Aftonbladetille arkkuja käsittelevien työntekijöidensä käyttävän työssään suojahaalaria, hengityssuojaa, kasvovisiiriä ja kenkäsuojia.

Ruotsissa suuria määriä hautajaisia on jouduttu siirtämään koronavirusepidemian vuoksi. Epäselvyyttä on liittynyt myös siihen, onko koronavirus hyväksyttävä syy hautajaisten siirtoon. Normaalisti hautajaiset on pidettävä viimeistään 30 päivää ruumiin tuhkaamisen jälkeen. Yksi ratkaisu on suorana lähetyksenä verkossa välitettävät hautajaiset, joiden suosion kerrotaan räjähtäneen viime aikoina.