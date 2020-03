Ruotsin terveysviraston johtaja: Sisälle lukitseminen on muiden maiden ihmiskoe – ei Ruotsin linja

Ulkomailla on ihmetelty Ruotsin löyhää koronaviruslinjaa ”ruotsalaisena ihmiskokeena”.

Ruotsissa kansanterveysviraston johtaja Johan Carlson puolustaa Ruotsin vähäisiä rajoitustoimia ja pitää päinvastoin ihmiskokeena sitä, että ihmiset lukitaan sisälle muissa maissa.

– Se on vasta hankala kokeilu, että lukitaan kansa sisään neljäksi, viideksi kuukaudeksi, kommentoi Carlson SVT:n Agenda-ohjelmassa sunnuntaina.

Ruotsissa kerrottiin maanantaina, että viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 146 ihmistä, mikä on 36 enemmän kuin sunnuntaina.

Esimerkiksi Suomeen verrattuna varsin murheellisista tilastoista huolimatta Ruotsi ei ole sulkenut peruskouluja, eikä liikkumista rajoiteta. Yli 50 hengen kokoontumiset on kielletty, ja riskiryhmäläisiä, kuten 70-vuotiaita kehotetaan pysymään kotona, mutta kaikki kaupat ja ravintolat ovat normaalisti auki.

Ruotsissa hallitus on toiminut rajoitusten suhteen terveysviranomaisten suositusten mukaan. Carlsonin mielestä Ruotsi on valinnut oikean linjan.

– Olemme melko vakuuttuneita siitä, että tällä linjalla vältetään parhaiten tartunnan leviäminen. Loppujen lopuksi sillä ei ole merkitystä, kuinka monta koronatartuntaa meillä oli.

– Täytyy myös huomioida, mitä tapahtuu ihmisille, jos heidät lukitaan sisälle, mitä koituisi kansanterveydelle tai millaisia seurauksia terveydenhoidolle olisi esimerkiksi koulujen sulkemisesta.

Carlson kertoo, että useat hänen eurooppalaisista kollegoistaan ovat huolissaan annetuista tiukoista rajoitteista.

– Osin koska niitä ei noudateta eikä ymmärretä vaikutuksia. Miksi esimerkiksi koiraa saa ulkoiluttaa vain yksin, kun kotona asuu silti koiran toinen omistaja? Tämän kaltaiset käskyt vievät pohjaa viranomaisten uskottavuudelta, toteaa Carlson.

Carlson tarkoittaa, että parasta tulosta ei saavuteta kieltojen kautta – ainakaan Ruotsissa.

– Jos halutaan menestyä kuukausia ylläpidettävillä toimenpiteillä, ne on myös hyväksyttävä ja ymmärrettävä. Yhteiskunnassa on jo valmiiksi paljon kieltoja, kuten huumeiden käyttö, mutta ei se ole kadonnut siitä huolimatta. Ihmisillä täytyy siksi olla omaa tietämystä ja ymmärrystä. Näin meillä on toimittu tartuntoja vastaan.