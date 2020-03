Ruotsissa jo 146 koronaan kuollutta

Ruotsissa koronaepidemiaan kuolleiden määrä on noussut jo 146:een.

Uhrien määrä lisääntyi eilisestä 36:lla. Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan voimakas nousu voi johtua osittain tilastointiviiveestä viikonlopun aikana.

Menehtyneistä kaksi kolmasosaa on yli 70-vuotiaita ja lähes kaikki yli 50-vuotiaita. Kuolleista vain yksi on alle 30-vuotias.

Ruotsin koronaepidemia on edelleen pahin Tukholman alueella, missä on myös kirjattu selvästi yli puolet kuolemantapauksista.

Vahvistettuja koronatartuntoja on Ruotsissa kirjattu yli 4 000. Tehohoidossa on tai on ollut jo yli 300 potilasta.