Kiinan tartuntatautiviraston pääjohtaja pitää hengityssuojaimen käyttöä keskeisenä pandemian torjuntakeinona.

Nenä-suusuojaimen käytöstä ja merkityksestä koronaviruksen torjunnassa on keskusteltu epidemian alusta saakka. Kiinalaisnäkemyksen mukaan mahdollisimman monen pitäisi käyttää hengityssuojainta, jotta koronaviruksen leviämistä voitaisiin estää. Länsimaisten tutkijoiden mukaan nenä-suusuojaimella ei yksinään ole suurta merkitystä, mutta yhdessä muiden keinojen kanssa se voi olla hyödyllinen.

Kiinan tartuntatautiviraston pääjohtaja George Gao antoi viime viikolla haastattelun Science-lehdelle. Hän vastasi muun muassa kysymykseen siitä, mitä virheitä muut maat ovat tehneet epidemian torjunnassa.

– Paha virhe Yhdysvalloissa ja Euroopassa on mielestäni ollut se, etteivät ihmiset käytä maskeja. Tämä virus leviää pieninä pisaroina ja lähikontaktissa. Pisaroilla on hyvin tärkeä rooli. Pitää käyttää maskia, koska suusta lentää puhuessa aina ulos pisaroita, Gao sanoi.

– Monilla ihmisillä infektio on oireeton tai heille ei ole vielä puhjennut oireita. Jos he käyttävät maskia, se voi estää pisaroita viemästä virusta eteenpäin ja tartuttamasta muita.

Gao suosittelee myös laajoja kuumemittauksia.

– Niin, Kiinassa kuumemittareita on kaikkialla. Ihmisten ruumiinlämpö pitäisi mitata mahdollisimman usein, jotta kuumeilevat ihmiset voisivat pysyä erossa muista.

Useat Aasian maat ovat kehottaneet kaikkia julkisilla paikoilla liikkuvia käyttämään nenä-suusuojainta riippumatta siitä, onko heillä koronavirustaudin oireita vai ei. Tshekin tasavalta antoi asiasta viime viikolla määräyksen, joka koskee kaikkia yleisellä pakoilla liikkuvia.

Poliisit käyttivät hengityssuojaimia Helsinki-Vantaan lentokentällä 27. maaliskuuta.

Suomessa ihmetystä on herättänyt muun muassa se, etteivät kaikki poliisit käytä hengityssuojaimia tarkastuspisteillä Uudenmaan rajoilla. Poliisi perustelee toimintatapaa verkkosivuillaan näin:

”Poliisilla on mukana suojavarusteita ja niitä käytetään tapauskohtaisesti ja tarvittaessa. Poliisin täytyy kuitenkin myös välttää tarpeetonta suojavälineiden käyttöä. Vuorokauden ympäri ylläpidettävissä tarkastuspisteissä kertakäyttöisiä eli jatkuvasti vaihdettavia suojavarusteita kuluisi satojen poliisien osalta erittäin suuri määrä.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee suu-nenäsuojuksen käyttöä terveydenhuollon ammattilaisille ja koronavirusinfektioon sairastuneiden potilaiden lähikontakteille, esimerkiksi samassa taloudessa asuville.

”Suojuksen käyttöä voidaan suositella oireisille henkilöille, jotka joutuvat liikkumaan julkisilla paikoilla ja saattavat tartuttaa muita henkilöitä. Muut henkilöt, kuten matkailijat tai asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt, eivät todennäköisesti hyödy suu-nenäsuojuksen käytöstä. Ei ole näyttöä siitä, että suu-nenäsuojuksen laaja käyttö estäisi tartuntoja väestössä”, THL tiedottaa verkkosivustollaan.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan hengityssuojain ei ole mikään täydellinen suoja: maski torjuu pisarat mutta päästää läpi pienet aerosolihiukkaset. Lisäksi käyttäjä säätää usein maskia ja koskettelee samalla kasvojaan, mikä heikentää sen antamaa suojaa.

Science-lehden haastattelema Michiganin yliopiston epidemiologi Arnold Monto arvioi, että uuden koronaviruksen tarttuminen ilmassa pitkään leijuvien aerosolihiukkasten välityksellä on ”todennäköisesti harvinaista”. Pääasiallinen tartuntatie ovat pisarat.

– Sen tiedämme, että standardien mukaan valmistetuilla kirurgisilla maskeilla on pieni vaikutus pisaratartuntojen torjumisessa. Kun yhdistää maskit muihin torjuntakeinoihin, niillä voi olla merkitystä, Monto sanoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee hengityssuojaimen käyttöä terveydenhuollon ammattilaisille. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset jakoivat koronavirustiedotteita Helsinki-Vantaan lentokentällä 27. maaliskuuta.

Kiinan tartuntatautiviraston pääjohtaja Gao antoi Science-lehdelle myös neuvoja siitä, mitä muut maat voivat oppia Kiinan kokemuksista. Gao pitää sosiaalista eristämistä tärkeimpänä strategiana kaikkien infektiotautien torjunnassa, varsinkin jos on kyse hengitystieinfektioista. Eristämistä ja muita ei-lääkinnällisiä keinoja on pakko käyttää, koska uutta koronavirusta vastaan ei ole täsmälääkkeitä eikä rokotusta.

– Toiseksi, pitää varmistua siitä, että kaikki tapaukset eristetään. Kolmanneksi, lähikontaktit pitää rajoittaa karanteenioloihin. Me käytimme paljon aikaa löytääksemme kaikki (tartunnan saaneiden) lähikontaktit ja varmistaaksemme, että nämä asetetaan karanteeniin ja eristetään. Neljänneksi, julkiset kokoontumiset on estettävä. Viidenneksi, liikkumista on rajoitettava, jonka vuoksi alueita suljetaan – perustetaan cordon sanitaire -vyöhykkeitä, niin kuin ranskaksi sanotaan.