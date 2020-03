Ranskassa koronapotilaita hoitavat työntekijät saavat uhkauksia – pääministerikin puuttui tilanteeseen

Ranskassa on todettu reilu 40 000 koronavirustartuntaa.

Ranskassa koronapotilaita hoitavat sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon työntekijät ovat saaneet nimettömiä kirjeitä ja kohdanneet häirintää, AFP uutisoi. Joitain hoitajia on käsketty jättämään kotinsa.

– Olen raivoissani, sanoo Vulaines-sur-Seinen alueella työskentelevä sairaanhoitaja Lucille, joka sai nimettömän kirjeen postilaatikkoonsa viime viikolla.

Kirjeessä luki, että hänen pitäisi tehdä ostokset kaupungin ulkopuolella ja lopettaa koiransa ulkoiluttaminen.

– Me laitamme oman elämämme jäähylle auttaaksemme muita ja sitten meitä kohdellaan kuin spitaalisia.

Koronaviruspotilasta työnnetään sairaalassa. Potilas evakuoitiin Lounais-Ranskassa sijaitsevaan Bayonnen kaupunkiin Itä-Ranskasta, jossa koronavirus on iskenyt pahiten.

Hoitajat ovat kertoneet joutuneensa myös varkaiden kohteeksi. Hoitoalalla työskentelevän Clairen toimistolta La Rochellessa vietiin noin 30 hengityssuojainta, jotka hän oli vastikään saanut.

Marseillessa työskentelevä Sophie puolestaan kertoo, että hänen autoonsa murtauduttiin ja hänen nimikylttinsä lisäksi varkaat veivät hengityssuojaimia ja muita suojavarusteita.

– Me päädymme vielä pahoinpidellyiksi, Sophie sanoi lisäten, että jotkut potilaat vaativat, että hän käy heidän puolestaan kaupassa, jotta potilaiden lapset välttävät mahdollisen virukselle altistumisen.

– Tuntuu siltä, ettei meitä kunnioiteta. Joten en edes mene iltaisin enää kuuntelemaan aplodeja.

Hoitajia kiitetään parvekkeelta ripustetussa lakanassa Pariisissa.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe otti kantaa hoitajien kohtaamaan häirintään lauantaina. Philippe kutsui hoitajien saamia viestejä ”skandaalimaisiksi sanoiksi”.

– Tämä on se pimeä osa, jonka näemme. Tämän osan ei pidä saada meitä unohtamaan sitä valoa, joka on enemmistö ja, joka on ihailtavaa, pääministeri lausui Huffington Postin ranskankielisen version mukaan.

– Kun maamme kohtaa tämän mittakaavan kriisin, näemme ihmisen kirkkaimman ja pimeimmän puolen, Philippe oli jo lausunut pari päivää aiemmin.

Ranskan pääministeri Edouard Phillippe kommentoi hoitajien kohtelua.

Lauantaina hän totesi tämän ihmisen pimeän puolen ilmaantuvan muun muassa hengityssuojaimien kauppaamisessa pimeillä markkinoilla. Ranska samoin kuin monet muut maat kärsii suojavarusteiden pulasta.

Ranskassa on todettu reilu 40 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut reilu 2 600, Reuters kertoo.

Ranskalaista koronaviruspotilasta siirretään Metzistä, Ranskasta Saksan Essenissä sijaitsevaan sairaalaan.

Ranska ilmoitti viime maanantaina tiukentavansa erityissäädöksiä koronavirusepidemian takia. Uusien rajoitusten mukaan esimerkiksi kaikki ulkona tapahtuva fyysinen liikunta yli kilometrin päähän kodista on kiellettyä. Myös ulkoilmatorit suljetaan.