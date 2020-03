Venäjä ilmoitti kehittäneensä lääkkeen koronavirukseen – ”Auttaa kuin vesitilkka pitkänmatkan juoksijalle”

Venäjän valtiollinen biolääketieteen virasto kertoo, että venäläistiedemiehet ovat onnistuneet kehittämään covid19-taudista toipumista edistävän lääkkeen malarialääke meflokiinin pohjalle.

Venäjän biolääketieteen virasto FMBA kertoi lauantaina julkaisemassaan tiedotteessa, että sen alaisuudessa toimiva Farmzashtshita-tutkimuskeskus on onnistunut kehittämään lupaavan lääkkeen uutta koronavirusta vastaan.

Lääkkeen pohjana on malarian hoitoon ja ehkäisyyn käytetty meflokiini, joka tunnetaan maailmalla myös kauppanimellä Lariam.

Venäläisten tiedemiesten kerrotaan kehitelleen lääkkeen niiden kokemusten pohjalta, joita kiinalaiset ja ranskalaiset tutkijat ovat jo hankkineet covid19-taudin hoidossa.

– Valmiste pysäyttää koronaviruksen aiheuttaman sairastumisreaktion soluissa ja estää viruksen lisääntymistä. Meflokiini estää osaltaan viruksen aiheuttamaa tulehdusreaktiota (keuhkoissa), FMBA:n johtaja Veronika Skvortsova selitti tiedotteessa.

Skvortsovan lausunnosta käy ilmi, että lääkkeen teho perustuu myös makrolidi-antibiootteihin ja synteettisiin penisilliineihin.

Pietarissa kaupungin työntekijä puhdisti asuintalon ovia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Skvortsovan mukaan uusi lääkevalmiste mahdollistaa covid19-tautiin sairastuneiden hoidon, olipa heillä sitten lievempi tai vaikeampi taudin muoto.

FMBA:n mukaan lääkevalmistetta on jo ehdotettu Venäjän terveysministeriön suosituslistalle uuden koronaviruksen hoitoon.

Lisäksi Venäjällä on meneillään tutkimus, jossa meflokiinin pohjalta yritetään kehittää myös covid19-taudin estolääkitystä.

Meflokiini on alkujaan yhdysvaltalainen keksintö malariaa vastaan. Yhdysvaltain armeijan biolääketieteen tutkimuskeskus Walter Reed Army Institute of Research kehitti lääkkeen Yhdysvalloissa 1970-luvulla.

Uutistoimisto Ria Novosti kertoo haastatelleensa yhdysvaltalaista biolääketieteen asiantuntijaa, School of Systems Biologyn professoria Ancha Baranovaa uuden venäläisvalmisteen mahdollisuuksista.

Baranova kuvailee lääkkeen antavan potilaille mahdollisuuden tervehtyä, mutta sitä ei pidä juhlia vielä koronaviruksen voittajana.

– Ei kannata vielä kätellä eikä poistaa karanteenia ja halailla. Tämä ei ole uusi lääke, sillä se on sitä samaa klorokiinityyppistä lääkitystä, jota on kokeiltu potilaisiin Ranskassa ja Kiinassa, Baranova muistutta Ria Novostin jutussa.

– Venäjällä on päätetty nyt käyttää valmistetta, joka on profiililtaan turvallisempi (kuin klorokiini). Tämä on erittäin hyvä uutinen. Syytä iloon siis on, paljonkin, mutta tämä ei vielä tarkoita sitä, että olisimme voittaneet taudin.

Suojapukuun pukeutuneet työntekijät tarkastivat junaa, jolla evakuoitiin venäläisiä Ukrainasta ja ukrainalaisia Venäjältä reitillä Kiova-Moskova-Kiova.

Baranovan mukaan malarialääkkeen pohjalta kehitellyn koronaviruslääkkeen teho perustuu siihen, että se antaa potilaan elimistölle tarvittavaa lisäaikaa taistella itse virusta vastaan.

– Koronaviruksen aiheuttama infektio ei ole krooninen, vaan meidän elimistömme pystyy tervehtymään siitä täysin. Teoriassa jopa sata prosenttia ihmisistä pystyisi toipumaan siitä, mutta koska infektio on vaikea ja pitkäkestoinen, joissakin tapauksissa elimistön voimat loppuvat ennen kuin se ehtii voittaa viruksen, Baranova selittää Ria Novostin artikkelissa.

– Tämä valmiste antaa elimistölle ylimääräiset 2-3 päivää sellaista aikaa, jolloin tilanne ei ole niin vaikea, ja silloin elimistö itse voi voittaa taistelun.

Baranova vertaa Ria Novostin haastattelussa uutta lääkevalmistetta vesitilkkaan, joka annetaan pitkänmatkan juoksijalle.

– Kuvitelkaamme, että juoksija juoksee kymmenen kilometrin matkan. Hän juoksee sen kyllä ilman vettäkin, mutta jos hänelle antaa vettä, hän juoksee nopeammin. Mutta jos saman matkan juoksee monisairas eläkeläinen, hänen on ensiksikin vaikeampi juosta, mutta toisekseen veden antaminen hänelle on tärkeää.

– Lääkevalmiste on siis aivan kuin vesi, joka helpottaa pitkänmatkan juoksua, Baranova kuvaili.

Venäjän lisäksi muualla maailmassa on parhaillaan meneillään useita kokeita malarialääkkeiden jalostamiseksi koronavirusta vastaan.

Venäjällä on myös käynnissä useita tutkimusprojekteja, joissa yritetään kehittää koronavirusta vastaan rokote.

