Thaimaan Pattaya on riippuvainen turismista.

Hiekkarannat ovat autioita, go-go baarit tyhjillään ja kabareet ovat sulkeneet ovensa. Koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat uutistoimisto Reutersin mukaan pysäyttäneet liiketoiminnan Thaimaan suosikkikohteessa Pattayalla.

Yhdelle maailman kuuluisimmista, ja kenties pahamaineisimmista, turistirysistä taloudellinen kriisi on totaalinen. Yrittäjät kertovat, että vastaavaa ei ole nähty neljään vuosikymmeneen.

– Organisaatiomme liiketoiminta on pysähtynyt sataprosenttisesti. Pattaya on turistikaupunki, ja me olemme heistä riippuvaisia. Virus on vaikuttanut koko kaupunkiin, Alcazar Cabaret Shown johtaja Pawin Phettrakul kertoi Reutersille.

Tavallisesti teatteri näyttävästi pukeutuneine tanssityttöineen vetää yli tuhat turistia päivittäin, mutta tänään paikalla ei ole ketään. Teatteri ei aio toistaiseksi irtisanoa henkilökuntaansa, mutta tulevaisuus näyttää heikolta.

Turismi tuottaa Thaimaalle noin 12 prosenttia sen bruttokansantuotteesta, mutta Pattayalla koko talous on sen varassa.

Monet paikalliset yrittäjät ovat jo panneet lapun luukulle.

Chonburin provinssin tilastoraportin mukaan vuonna 2018 lomakyläkaupungissa vieraili yli 15 miljoonaa ihmistä, mikä tarkoitti jo silloin 20 prosentin pudotusta edellisvuodesta.

– Sanoisin, että tämä on taloudellisesti pahinta mitä Pattayalle on koskaan tapahtunut. Viime viikkojen aikana monet yritykset ovat ajautuneet talousvaikeuksiin tai lopettaneet toimintansa kokonaan koronaviruksen takia, kertoi pattayalainen yrittäjä Roy Fu Wanlong Reutersille.

Kaupunki on viime vuosina yrittänyt päästä eroon maineestaan seksiturismin keskuksena. Kyseenalaisen maineen panivat liikkeelle 1970-luvulla Yhdysvaltojen sotilaat, jotka lomailivat Pattayalla Vietnamin sodan aikana.

Kaupunki on edistänyt perheystävällisen viihteen yleistymistä ja muun muassa venekierroksia.