Espanjan koronakuolemissa taas uusi ennätys

Maassa on kuollut koronaviruksen seurauksena jo lähes 6 000 ihmistä.

Espanjassa on rekisteröity 838 koronaviruskuolemaa vuorokauden aikana. Määrä on korkein sitten epidemian alun. Eilen kuolemantapauksia kirjattiin 832.

Espanjassa keskeytettiin eilen kaikki ei-välttämätön toiminta kahdeksi viikoksi. Pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti tv-puheessa lauantaina, että kaikkien on pysyttävä kotona kahden viikon ajan, elleivät he hoida yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja.

Espanja on maailman koronakuolemien määrässä toisena Italian jälkeen. Maassa on kuollut liki 6 000 ihmistä. Tartuntoja on lähes 73 500.

Pääministerin mukaan uusilla liikkumisrajoituksilla halutaan hillitä tartunnan leviämistä ja siten purkaa tehohoidon ylikuormitusta.

Espanjassa on sairastunut yli 9 400 terveydenhoidon työntekijää. Suojavarusteista on ollut suurta puutetta. Tilanne on pahin pääkaupungissa Madridissa, jossa sekä sairaalat että ruumishuoneet ovat täynnä.