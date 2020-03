Yhdysvalloissa jo yli 2 000 ihmistä on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin

Donald Trump perui karanteeniaikeensa.

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut jo yli 2 000 ihmistä, käy ilmi yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Kuolonuhrien määrä on tuplaantunut muutamassa päivässä. Kuolonurheista neljännes on New Yorkin kaupungista.

New Yorkin osavaltio on kärsinyt epidemiasta pahiten. Siellä on raportoitu yli 52 000 koronavirustartunnasta, kun koko maassa tartuntoja kerrotaan olevan 121 000.

Presidentti Donald Trump väläytti aiemmin viikonloppuna New Yorkin metropolialueen asettamista karanteeniin. Hän kuitenkin twiittasi muutamaa tuntia myöhemmin, että karanteeni ei ole tarpeellinen. Paikallisjohtajat olivat varoitelleet presidenttiä paniikista, jonka karanteeni voisi laukaista.

Esimerkiksi New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo oli tyrmännyt karanteeni-idean jo tuoreeltaan. Cuomo kertoi, että presidentti ei ollut keskustellut asiasta hänen kanssaan lainkaan.

Kuvernööri sanoi CNN:lle, että hän ei usko kyseisenkaltaisen toimen olevan laillinen.

– Miksi luoda pandemian lisäksi myös sekasortoa? En ymmärrä, Cuomo lisäsi.