Italialaislääkäri neuvoo, miten Suomi voi välttää maan karmean kohtalon – nostaa esiin kaksi olennaista asiaa

Bolognalainen keuhkotautien erikoislääkäri Antonio Domenico Di Taranto kertoo IS:n haastattelussa, miten Suomen kannattaa valmistautua koronavirusepidemian kiihtymiseen.

Suomen on omaksuttava mahdollisimman nopeasti kaikki se tieto, joka on opittavissa koronaviruksen vastaisessa taistelussa pidemmällä olevilta mailta. Sen jälkeen opittu tieto täytyy ottaa pikaisesti käyttöön, paikallisiin olosuhteisiin sovellettuna.

Näin sanoo italialainen keuhkotautien ja sisätautien erikoislääkäri Antonio Domenico Di Taranto, joka on seurannut koronaviruspandemian etenemistä Pohjois-Italiassa sijaitsevassa kotikaupungissaan Bolognassa.

– Avainasemassa tässä ovat koronaviruksen hoidon kaikkiin aspekteihin liittyvät tiedot, niiden vertaaminen sekä nopea toimiminen niiden pohjalta. Suomi on tässä ainakin teoriassa ihan hyvässä etulyöntiasemassa, sillä te ette ole joutuneet olemaan se ensimmäinen maa tämän haasteen kanssa, Taranto kertoo IS:lle sähköpostin välityksellä.

Bolognassa asuva Antonio Domenico Di Taranto jäi muutama kuukausi sitten eläkkeelle työstään sairaalassa. Perhesuhteidensa ansiosta hän tuntee jonkun verran myös Suomen tämänhetkistä tilannetta.

Italian ”saappaankorossa” sijaitsevasta Apuliasta alun perin lähtöisin oleva Taranto, 62, ei ole itse ollut lääkärinä suoraan tekemisissä koronaviruksen torjunnan tai potilaiden hoidon kanssa, sillä hän jäi joulukuussa eläkkeelle työskenneltyään sitä ennen Modenan provinssissa sijaitsevassa Pavullon sairaalassa.

Taustastaan johtuen hän on kuitenkin erittäin hyvin perillä kotimaansa tilanteesta, ja hän on seurannut jonkin verran myös Suomen tilannetta tänne ulottuvien perhesuhteidensa johdosta.

Italiassa on koronakriisin vuoksi kutsuttu takaisin töihin vastikään eläkkeelle jääneitä terveydenhuollon työntekijöitä. Tarantolle virallista kutsua ei ole toistaiseksi tullut, sillä tilanne Bolognassa ja sitä ympäröivällä Emilia-Romagnan hallintoalueella ei ole ollut aivan yhtä paha kuin naapurimaakunnassa Lombardiassa, jonne on keskittynyt lähes puolet Italiassa todetuista yli 90 000:sta tartunnasta.

Onko Uusimaa Suomen Lombardia?

Taranto kertoo tietävänsä, että Suomessa on jo turvauduttu tilanteen hallitsemiseksi rajuihinkin toimenpiteisiin, kuten valmiuslain käyttöönottoon. Hän tietää myös Suomen tautipesäkkeen olevan tällä hetkellä Uudellamaalla, josta on jo pelätty tulevan ”Suomen Lombardia”.

Taranto ei ole varma siitä, voidaanko Uuttamaata verrata suoraan Pohjois-Italiaan, sillä hän ei tunne alueen rakennetta teollisuuden, asutuskeskittymien, työmatkailun tai ihmismäärien kannalta. Näillä kaikilla on merkitystä myös viruksen leviämisessä.

– En kuitenkaan usko, että koronaviruksen jäljet tulevat olemaan Suomessa aivan yhtä tuhoisat, sillä teillä on ollut mahdollisuus varautua tähän muutama viikko jälkijunassa, Taranto sanoo.

Milanon katedraalin edustalle levittäytyvällä Piazza Duomolla ei näinä päivinä liiku juuri muita kuin puluja. Milano sijaitsee Italian pahimmalla epidemia-alueella Lombardiassa.

Hän painottaa eristämisen tärkeyttä.

– Tautipesäkkeet on rajattava ja kaikki mahdolliset rajoittavat toimenpiteet on tehtävä. On myös erittäin tärkeää pystyä jäljittämään tartuntaketjut eikä pelkästään tartunnan saaneita ihmisyksilöitä.

Taranton mukaan olennaista olisi testata myös muita kuin oireilevia ihmisiä, sillä oireettomatkin saattavat kantaa tartuntaa. Tämä olisi ideaalitilanne, mutta hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, että mahdollisuudet laajaan testaamiseen voivat olla rajalliset.

Kaikilla pitäisi olla sama tavoite

Kiinan ja Italian lisäksi Suomen tulisi Taranton mukaan ottaa oppia myös Etelä-Koreasta ja Japanista, jotka ovat onnistuneet hallitsemaan tilannetta aivan eri tasolla kuin muut, huolimatta sijainnistaan Kiinan läheisyydessä.

– Tarkkailkaa, mitä on tapahtunut muissa maissa. Kaikkien poliittisten puolueiden, eduskunnan, hallituksen, ammattiliittojen sekä muiden valtainstituutioiden täytyy tehdä yhdessä töitä saman tavoitteen vuoksi, Taranto sanoo.

Suoja-asuihin pukeutuneet sotilaat siirsivät koronavirukseen kuolleiden arkkuja armeijan kuorma-autoon Bergamon lähellä tiistaina.

Tiukat liikkumisrajoitukset ja muut vastaavat toimet johtavat väistämättä kansalaisoikeuksien ja vapauksien supistumiseen. Tämän vuoksi kaikkien yhteiskunnan tärkeimpien instituutioiden tulisi Taranton mukaan olla yksimielisiä ja määrätietoisia näistä asioista päätettäessä.

Tavoitteen tulisi olla kaikille sama: katastrofin torjuminen ja ihmishenkien suojaaminen.

Yhteiskuntien sulkeutuminen on herättänyt ympäri maailmaa huolta siitä, minkälaisiin taloudellisiin seurauksiin tilanne johtaa. Vaikka rajoituksilla saataisiin säästettyä ihmishenkiä, ne saattavat johtaa inhimillisiin tragedioihin esimerkiksi yritysten konkurssien johdosta.

Muun muassa maailman terveysjärjestön WHO:n edustajat ovat kuitenkin painottaneet, että nyt tulisi keskittyä ensisijaisesti pandemian hillitsemiseen ja ihmisten suojelemiseen, ja muista asioista tulisi huolehtia myöhemmin.

Milanoon avattiin maanantaina uusi tilapäinen ensihoitoyksikkö. Kuvassa otetaan vastaan sen ensimmäisiä potilaita.

Taranton henkilökohtainen näkemys on se, että kriisin terveydellisiä ja taloudellisia näkökulmia kannattaisi pohtia samanaikaisesti. Hänen mielestään olisi hienoa, jos voitaisiin yhdistää kummankin alan edustajien asiantuntemus kaikissa ratkaisuissa.

Tämä voisi tapahtua esimerkiksi muodostamalla jonkinlainen virallinen elin, kuten komissio, päättämään asioista.

– Jos tämä olisi mahdollista muodostaa, niin tämän ryhmän johdossa täytyisi olla yksi ja sama henkilö, jonka viestintä olisi äärimmäisen ammattitaitoista: varmaa, selkeää, asiantuntevaa ja aina samassa linjassa olevaa. Muuten ihmiset vain hämmentyvät jo valmiiksi äärimmäisen haastavassa ja ahdistavassa tilanteessa, Taranto pohtii.

Kasvomaskein suojautuneet sotilaat valvoivat tiesulkua Cataniassa viime lauantaina.

Viestinnän selkeys on tärkeää, ja Taranton on parempi, jos kansalaiset eivät joudu seuraamaan esimerkiksi televisiosta tutkijoiden ja lääkäreiden välisiä väittelyitä.

– Vaikka ne ovatkin normaalioloissa arvokkaita, niille ei ole tässä kriisissä sijaa.

Taranto muistuttaa myös siitä, että pelkkä rajoitteiden määrääminen ei riitä. Lisäksi olisi varmistettava, että kansalaiset ymmärtävät toden teolla noudattaa määräyksiä.

– Tämän täytyy tapahtua teidän omassa maakohtaisessa kontekstissanne: se, mikä vakuuttaa Italiassa ei välttämättä toimi Suomessa, hän huomauttaa.

Valoa tunnelin päässä

Kriisitietoisuus on pandemian etenemisen myötä kasvanut myös Suomessa. Tarantolla on kuitenkin viesti niille suomalaisille, jotka eivät edelleenkään ota tilannetta kovin vakavasti.

– Virus on erittäin vaarallinen, koska se leviää aivan kaikissa ikäluokissa. Näinhän ei Italiassa asiasta aluksi tiedotettu, hän toteaa.

Taranton mukaan tilanne Italiassa on edelleen vakava, mutta tunnelin päässä alkaa pikkuhiljaa näkymään valoa.

– Pieniä toivonpilkahduksia on näkynyt viime päivinä liittyen tartuntojen sekä kuolleiden määrän laskuun. Piikki oli 21. maaliskuuta.

Ruokalähetit kuuluvat niihin työntekijöihin, joiden kiireet ovat kasvaneet pandemian myötä kaikkialla. Kuva Taranton kotikaupungista Bolognasta viime viikonlopulta.

Taranto uskoo, että Pohjois-Italiassa saattaa olla nyt käsillä epidemian huippu, jonka jälkeen tilanne helpottuu vähitellen.

– Ensimmäisessä tautipesäkkeessä tulee varmaankin käymään näin. Ensin saavutetaan tämä huippu ja sen jälkeen luvut alkavat hiljalleen vähenemään. Oleellista on kuitenkin tarkkailla, miten muut alueet tautipesäkkeineen kehittyvät esimerkiksi etelässä.

Vaikka Lombardian tilanne näyttäisi vähitellen paranevan, Taranton mukaan ei voida varmuudella tietää, kuinka ja millä nopeudella tilanne kehittyy muualla maassa. Tilanne on kuitenkin saatu hallintaan eri alueilla, joten teoriassa uusien tartuntojen kasvua ei pitäisi tulla.

– Ne saatiin hallintaan juuri sen vuoksi, että nämä pesäpaikat syntyivät myöhemmin ja niihin reagoitiin. Lombardian tilanteesta siis opittiin.

”Kaikki tulee menemään hyvin”, kannusti Italian lipun keskelle sydämen kera kirjoitettu viesti Lombardiassa sijaitsevan kaupan ikkunassa keskiviikkona.

Lombardia on edelleen Italian alueista haastavimmassa tilanteessa, vaikka maakuntaan on saatu apua vapaaehtoisista sekä eläkkeeltä palanneista.

– Lombardiaan verrattuna muilla alueilla tilanne on paremmin hallussa. Juuri nyt kaikkialla on tarpeeksi hoitohenkilökuntaa, mutta suuri riski liittyykin oleellisesti siihen, jos hoitohenkilökuntaan kuuluvat saavat tartunnan. Useita lääkäreitä on menehtynyt ja heidän joukossaan on myös eläkkeeltä palanneita.

”Tiesimme, että jotakin todella vakavaa oli meneillään”

Tarantolla on myös näkemys siitä, mikä johti alun perin näin vakavaan tilanteeseen Pohjois-Italiassa.

– Diagnoosi itse koronaviruksesta tuli yksinkertaisesti myöhässä. Kun niin sanottu potilas numero 1 hakeutui sairaalaan ensimmäistä kertaa, hänen ei tajuttu kantavan koronavirusta, vaan sitä luultiin tavalliseksi keuhkokuumeeksi. Hän jatkoi matkustelua ja liikkumista maan sisällä, levitti sitä ja palasi monta kertaa sairaalaan, ennen kuin hänellä tosiaan todettiin koronavirus.

Taranto pitää mahdollisena myös sitä, että koronavirusta oli tuossa vaiheessa jo muillakin italialaisilla. Terveyskeskusten lääkärit olivat kertoneet ”epätavallisen keuhkokuumeen” leviämisestä, mutta tuolloin tapauksia ei osattu yhdistää koronavirukseen.

Armeijan kuorma-autot kuljettivat ruumisarkkuja Bergamosta Bolognaan tiistaina. Tiistaihin mennessä Italiassa oli kuollut koronavirukseen hieman yli 7500 ihmistä.

Tartuntojen leviämistä Lombardiassa edistivät todennäköisesti myös tiivis asutus, asukkaiden vilkas liikkuminen sekä muita alueita runsaammat ilmansaasteet.

Tässä vaiheessa on Taranton mukaan vaikeaa sanoa, olisiko tämänhetkistä katastrofia voitu estää mitenkään.

– Alun alkaenkaan ei ollut täysin selvää, mitä Kiinassa oikeastaan tapahtui. Tiesimme, että jotakin todella vakavaa oli meneillään, mutta tähän suhtauduttiin jonkinlaisena kevyenä influenssa-aaltona. Todellista vaaraa, sen tuomaa tilannetta sekä nyt todistamaamme haastetta ei vain osattu arvioida ennakolta.