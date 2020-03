Näin Donald Trump on onnistunut koronakriisin hoidossa – viisi amerikkalaista kertoo IS:lle näkemyksensä

IS seuraa viittä äänestäjää ja heidän mietteitään läpi Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan. Kysyimme heiltä, ovatko he tyytyväisiä presidentti Donald Trumpin toimiin koronaviruspandemian torjumiseksi.

Ari Aho

”Minun mielestäni Trump on tehnyt oikeat päätelmät ja vastoin omia neuvonantajiaan määräsi lennot Kiinasta lopetettavaksi heti, kun tietoa alkoi tulla epidemiasta Wuhanissa. Sen jälkeiset toimet ovat olleet johdonmukaisesti amerikkalaisten parhaaksi. Valitettavasti kaikkea ei voi tehdä välittömästi, mutta huomioon ottaen demokraattien vastustuksen heti epidemian alettua hän on pystynyt saamaan todellisia hyviä tuloksia aikaiseksi.”

Carol Alan

”En ole tyytyväinen Trumpin hallinnon toimiin. Trump sanoi aluksi, että koronavirus on huijausta eikä flunssaa parempi. Hän nimitti koronaviruksen torjumista johtamaan Mike Pencen, jolla ei ole lääketieteellistä asiantuntemusta. He yrittivät kontrolloida kansalaisille annettavia tietoja. He myös kieltäytyivät WHO:n tarjoamista testeistä, joten emme tiedä kuinka laajalle virus on maassa levinnyt. On yhä vaikea päästä testeihin. Kiinan ja Etelä-Korean kokemuksista ei otettu oppia.”

Kimberly Davis

”Olen tyytyväinen siihen, miten presidentti Trump on vastannut koronaviruspandemiaan. Olemme vielä shokissa siitä, miten jyrkkiä muutoksia olemme kokeneet. Hän tekee nopeita päätöksiä ja pyrkii toimimaan vakuuttaakseen maan siitä, että selviämme tästä.”

Maureen Edelson

”Olen tyytyväinen presidentti Trumpin toimiin terveyskriisin selvittämisessä, alkaen hänen tiiminsä kokoonpanosta. Varapresidentti Mike Pencen nimitys sen johtoon oli hyvä ratkaisu, sillä Pence on kokenut ja menestyksekäs johtaja ajoiltaan Indianan kuvernöörinä. Myös presidentin selkeä ja rauhallinen viestintä kansakunnalle, hänen päätöksensä rajojen sulkemisesta ja hallinnasta taudin leviämisen estämiseksi, hänen tarjoamansa liittovaltion apu osavaltioille sekä hänen painotuksensa yksityisen sektorin ratkaisujen tärkeydestä ovat kaikki positiivisia asioita.”

Nico Mulhern

”Minusta koko maan ja erityisesti Trumpin hallinnon vastaus koronavirukseen on ollut pettymys. On melko masentavaa nähdä, miten hän on televisiossa kaivanut maata ’asiantuntijajoukkonsa’ alta vähättelemällä tilanteen vakavuutta. Työskentelen palvelualalla, joten olen melko hermostunut taloudellisesta asemastani tämän kriisin alla. Voin saada työttömyyskorvausta, mutta sen varmistamisessa kestää luultavasti jopa neljä viikkoa. Tuntisin oloni paljon turvallisemmaksi, jos maamme harjoittaisi sosiaalipolitiikkaa, joka tukisi kansalaisia erityisesti tällaisen odottamattoman kriisin koittaessa.”