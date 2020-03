101-vuotias selvisi koronasta Italiassa – selätti espanjantaudin jo syntyessään

Herra P:ksi kutsuttu mies syntyi, kun maailmassa oli espanjantaudin aiheuttama pandemia.

Italiassa Riminin kaupungissa 101-vuotias koronaviruksen saanut mies selvisi viruksen aiheuttamasta taudista ja on kotiutunut sairaalasta, Riminin apulaispormestari Gloria Lisi kertoi paikallismedialle aiemmin tällä viikolla. Herra P:ksi kutsuttu mies joutui sairaalaan viime viikolla sen jälkeen, kun hänellä oli todettu koronavirustartunta.

– Yksi yksityiskohta, joka tekee tämän henkilön elämästä todella poikkeuksellisen on, että herra P syntyi vuonna 1919, toisen traagisen pandemian keskellä, Lisi sanoi The Local -sivuston mukaan.

Vuosina 1918–1920 maailmalla riehui espanjantauti. Pelkästään Italiassa ainakin noin 600 000 ihmisen on arvioitu kuolleen tautiin. Suomessa espanjantautiin kuoli noin 25 000 ihmistä.

Kansainvälisesti espanjantautiin on arvioitu sairastuneen kolmannes maailman väestöstä ja siihen kuoli ainakin 50 miljoonaa ihmistä, muun muassa Live Science on kertonut.

Lisi huomautti, että espanjantaudin lisäksi herra P on pitkän elämänsä aikana joutunut näkemään monta tragediaa.

– Hän on nähnyt kaiken: sotaa, nälkää, kipua, edistystä, kriisejä ja elpymisiä. Ja sitten yli 100-vuotiaana kohtalo toi hänelle tämän uuden haasteen, näkymättömän ja kauhean yhtä aikaa.

– Herra P selvisi. Hänen perheensä vei hänet kotiin keskiviikkoiltana. Se todistaa, että edes 101-vuotiaana kohtalosi ei ole kiveen kirjoitettu, pormestari sanoi viitaten siihen, että vanhukset kuuluvat riskiryhmään.

Herra P:n selviäminen on valonpilkahdus muuten synkissä tilastoissa. Italiassa on todettu 92 498 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut yli 10 100. Suurin osa tautiin kuolleista on ollut iäkkäitä. Virus on myös riski perussairauksiensa takia riskiryhmään kuuluville.

Herra P:n lisäksi on kuitenkin uutisoitu myös muista ikäihmisistä, jotka ovat selättäneet sairauden. IS uutisoi aiemmin modenalaisesta Alma Clara Corsinista, joka 95-vuotiaana sairastui koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Nainen kuitenkin toipui sairaudesta sairaalahoidossa.

Johns Hopkinsin yliopiston keräämien lukujen mukaan Italiassa todetuista tautitapauksista on toipunut noin 11 000.