Seattlelainen lääkäri arvosteli somessa kovin sanoin sairaalansa toimintaa koronaepidemian aikana – sai potkut

Lääkäri valitti muun muassa, ettei henkilökunnalla ollut riittävästi suojavarusteita ja, ettei sairaala tehnyt riittävästi tartuntojen ehkäisemiseksi.

Yhdysvalloissa sairaalansa reagointia koronavirusepidemiaan kritisoinut lääkäri on saanut potkut, Seattle Times uutisoi.

Ming Lin työskenteli 17 vuotta PeaceHealth St. Joseph Medical Center -nimisessä sairaalassa Bellinghamissa Washingtonin osavaltiossa.

– Sain viestin, jossa sanottiin, että ”vuorosi on hoidettu,” Lin kertoi Seattle Timesille.

Kun mies soitti esimiehelleen, tämä kertoi, että ensiavussa työskennelleen lääkärin työsuhde oli keskeytetty. PeaceHealth vahvisti Seattle Timesille, että Lin sai potkut.

Lin kertoi potkuista myös Facebookissa.

Linistä tuli paikallinen ilmiö, kun hän vetosi sosiaalisessa mediassa siihen, että sairaalan työntekijät saisivat lisää suojavarusteita. Lin myös kritisoi muun muassa sitä, ettei potilaiden mahdollista koronavirustartuntaa selvitetty ennen kuin se saapuivat sairaalan sisälle vaan vasta ahtaassa odotushuoneessa, jossa virus voisi levitä helposti myös muihin.

Lin ja myös muut lääkärit ovat toistuvasti kritisoineet testaamisen vähäisyyttä, vaikka koronavirustestien määrä Washingtonin osavaltiossa on kasvussa. Tällä viikolla ilmoitettiin, että sairaalassa ryhdytään uusiin turvatoimiin kuten henkilökunnan lämmön mittaamiseen ennen kuin he menevät rakennuksen sisälle ja suunnitelmissa on parantaa henkilökunnan eristämistä tartunnan saaneista potilaista sekä pystyttää telttoja sairaalan pihalle testaamista varten.

Monet toimista ilmoitettiin sen jälkeen, kun Lin ja muu sairaalan henkilökunta oli vaatinut niitä.

Washingtonin osavaltiossa oli todettu perjantai-iltaan mennessä 3 723 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut 175 ihmistä, osavaltion julkaisemista tilastoista selviää.

Yhdysvalloissa on todettu eniten koronavirustartuntoja maailmassa. Yhdysvalloissa on raportoitu yli 100 000 tartuntaa ja maassa on kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin noin 1 600 ihmistä, AFP uutisoi.