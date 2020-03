Vajaa puolet todetuista tapauksista on löydetty Tukholmasta.

Ruotsissa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli sadan, kertovat maan kansanterveysviranomaiset. Uusia tartuntoja on eilisen jälkeen todettu 400. Yhteensä tartunnan saaneita on lähes 3 500. Heistä 239 oli tehohoidossa.

Pääministeri Stefan Löfven sanoi TV4:n haastattelussa, että pääkaupungin eristäminen ei ole nyt ajankohtaista, mutta sitä ei voi sulkea pois, jos tilanne vaatii sitä.