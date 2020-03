Kondomipula uhkaa nyt maailmaa – suurin tuottaja ongelmissa

Koronavirus hidastaa maailman suurimman kondomien valmistajan tuotantoa.

Maailmaa uhkaa kondomipula, kertoo uutistoimisto Reuters. Malesialainen Karex Bhd, maailman suurin kondomien valmistaja, ei ole tuottanut ainuttakaan kondomia yli viikkoon Malesian hallituksen määräämän koronakaranteenin takia.

Karex Bhd valmistaa noin viidenneksen maailman kondomeista, ja reilun viikon mittainen tauko tarkoittaa yli 100 miljoonan kondomin vajetta. Yhtiö valmistaa kondomeita esimerkiksi Durexille, sekä useiden maiden julkisen terveydenhuollon käyttöön.

Karex Bhd:lle annettiin perjantaina lupa käynnistää puolet tuotannostaan kondomien saatavuuden välttämättömyyden takia.

– Tehtaiden käynnistämiseen menee aikaa. Meillä on ongelmia pysyä kysynnän tahdissa, kun toimimme vain puolella tuotantoteholla, toimitusjohtaja Goh Miah Kiat kertoi Reutersille.

Gohin mukaan tehtaiden toiminnan rajoittamisesta syntyy maailmanlaajuinen kondomipula. Hän on huolissaan erityisesti Afrikan tilanteesta.

– Monet humanitäärisen avun ohjelmat Afrikassa voivat kärsiä vajeesta jopa kuukausia.

Malesian koronavirustilanne on Kaakkois-Aasian pahin. Virus on aiheuttanut siellä jo 26 kuolemaa, ja siihen on sairastunut yli 2000 ihmistä. Viruksen leviämisen estämiseen tarkoitetut rajoitustoimenpiteet ovat voimassa ainakin huhtikuun 14. päivään asti.

Muita kondomeita eniten valmistavia maita ovat muun muassa Kiina, Intia ja Thaimaa. Myös esimerkiksi kertakäyttökäsineiden valmistajat ovat joutuneet rajoittamaan toimintaansa Malesiassa, mikä luo haasteita terveydenhuollolle.

Goh kertoo, että kondomipula ei ole vähentänyt niiden kysyntää.

– Kondomien kysyntä on onneksi edelleen suurta. Niiden tärkeys korostuu tänä epävarmana aikana, jona lasten hankkiminen ei ole ensimmäisenä mielessä.