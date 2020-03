Mies kuoli vain pari päivää sen jälkeen, kun hän oli joutunut sairaalaan.

Uzbekistanissa maan ensimmäistä koronaviruspotilasta hoitanut lääkäri kuoli viruksen aiheuttamaan tautiin, Reuters uutisoi. 39-vuotias mies oli saanut ilmeisesti tartunnan potilaaltaan. Hän itse piti tartuntansa muilta salassa ja yritti hoitaa tautia itse.

Maaliskuun 26. päivänä vakavasti sairastunut mies vietiin kuitenkin sairaalaan. Kaksi päivää myöhemmin lääkäri kuoli.

Uzbekistanissa on vahvistettu 104 koronavirustartuntaa. Maassa on asetettu ulkonaliikkumiskielto kaikkiin maakuntiin ja asukkaita on kielletty poistumasta kotoa muuten kuin tekemään välttämättömiä ostoksia.

Uzbekistan kertoi ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta torstaina. Tuolloin viranomaiset kertoivat, että useista muista sairauksista kärsinyt 72-vuotias nainen oli saanut sydänkohtauksen saatuaan koronavirustartunnan.