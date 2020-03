Espanjasta todella synkkä luku: Korona tappoi 832 vuorokaudessa

Edellisenä vuorokautena kuolleita oli 769.

Espanjassa 832 ihmistä on kuollut koronaviruksen seurauksena vuorokauden aikana. Määrä on suurin yhdessä päivässä epidemian aikana. Yhteensä kuolleita on jo liki 5 700.

Espanjassa on todettu virallisesti noin 72 300 koronavirustartuntaa.