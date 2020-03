Brasilian Bolsonaro syytti Sao Paulon kuvernööriä koronaliioittelusta

Presidentin mukaan hänen kilpailijansa käyttää virusta poliittiseen peliin.

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron mukaan Sao Paulon osavaltion kuvernööri paisuttelee osavaltion koronalukuja poliittisen hyödyn toivossa. Brasiliassa on rekisteröity vajaat sata koronakuolemaa, ja niistä liki 70 on tilastoitu juuri Sao Paulossa.

– Sao Paulon luku on hyvin suuri. Numeroilla ei pidä pelata poliittisen edun toivossa. En luota Sao Paulon lukuihin, Bolsonaro sanoi televisiohaastattelussa.

Bolsonaro on kritisoinut Sao Paulon kuvernöörin Joao Dorian toimia, koska hän on määrännyt liikkeet suljettaviksi ja ihmiset jäämään kotiin koronaepidemian vuoksi.

– Sao Paulo ei ole oikealla tiellä. Kansa tajuaa nyt, että Doria liioittelee. Hänen olisi syytä nöyrtyä, Bolsonaro neuvoi.

Doria ei hänkään jäänyt kuuntelemaan Bolsonaron arvostelua vastaamatta siihen

– Puoli maailma pysyy kotona. Koko maailma toimii, mutta ainoa, joka on tajunnut asioiden todellisen tilan, on presidentti Jair Bolsonaro. Näinkö tosiaan on, hän kyseli.

Doria on Bolsonaron entinen liittolainen, mutta nykyisin hänen katsotaan tavoittelevan Brasilian presidentin virkaa ja Bolsonaron syrjäyttämistä.