USA:han on kehittymässä katastrofaalinen koronaviruspesäke – syyksi epäillään villiä katujuhlaa

Koronavirus on tappanut jo 57 ihmistä Helsinkiä pienemmässä kaupungissa.

Puistoihin on tuotu kontteja potilaita varten. Koko osavaltion hengityskoneet ovat loppumassa viikon sisällä. Sairaanhoitajat pohtivat, voisiko sadeviittoja käyttää suojaksi varusteiden huvetessa. Ruokapankeissa riittää ravintoa kahdeksi päiväksi.

Koronavirus uhkaa tällä hetkellä Louisianan New Orleansia kenties pahemmin kuin mitään paikkakuntaa maailmassa. Virus on tappanut Helsinkiä pienemmässä kaupungissa jo 57 ihmistä.

Tauti ei säästä ketään. Uhrien joukossa on ollut 11 saman vanhainkodin asukasta ja 17-vuotias tyttö.

Asiantuntijat arvelevat, että virus pääsi riehumaan New Orleansissa sen kuuluisan karnevaalikauden aikana. Villit karnevaalit keräävät kaupunkiin vuosittain jopa 1,5 miljoonaa vierasta.

Tänä vuonna kuukauden mittainen karnevaalikausi huipentui Mardi Grasiin eli rasvatiistaihin 25. helmikuuta. Vajaa kaksi viikkoa myöhemmin kaupungissa havaittiin ensimmäinen koronavirustapaus.

Juuri kaksi viikkoa on koronaviruksen itämisaika.

– Se tuli tänne Mardi Grasin aikana, ajoituksesta päätellen. Joku toi sen tänne, ja se alkoi hitaasti levitä, Tulane Medical Centren lääkäri Joshua Denson sanoi NBC:lle.

Samaa mieltä on Tulanen yliopiston professori Richard Oberhelman.

– Ihmiset ovat pakkautuneet todella lähelle toisiaan, erityisesti joissain isoissa paraateissa keskustassa ja oikeastaan koko reitin varrella. On paljon mahdollisuuksia läheisiin kontaktiin ja tartuntoihin, Oberhelman sanoi.

– Mardi Grasin aikana ihmisillä ei ollut mielessä etäisyyden pitäminen tai käsien peseminen.

Karnevaaliparaatin osallistujat pilailivat koronaviruksella 24. helmikuuta New Orleansissa.

Synkät luvut

Yhdysvalloissa on jo yli 100 000 varmistettua koronavirustartuntaa, enemmän kuin missään muussa maassa. Kuolonuhreja on yli 1 600.

Toistaiseksi huomio on keskittynyt New Yorkiin, jossa varmistettuja tartuntoja on lähes 27 000 ja kuolemantapauksia 450. Jos kuolemantapaukset suhteuttaa asukaslukuun, New Orleansin tilanne on kolme kertaa synkempi kuin New Yorkin.

Eikä helpotusta ole näköpiirissä, sillä New Orleansin luvut ovat jyrkässä kasvussa. Epidemia on leviämässä koko Louisianan osavaltioon.

Louisianan yliopiston taloustieteen professori Gary A. Wagner laski, että koronavirus ei ole levinnyt missään muualla maailmassa yhtä nopeasti kahdessa viikossa ensimmäisen tartunnan jälkeen kuin Louisianassa.

New Orleans on monien asiantuntijoiden mukaan erityisen haavoittuvassa asemassa. Kaupungissa on New Yorkin tavoin korkea asukastiheys, mikä lisää tartuntariskiä.

Louisiana on yksi Yhdysvaltojen köyhimmistä osavaltioista. Sen väestö on suhteellisen nuorta, mutta perussairaudet kuten diabetes ja korkea verenpaine ovat yleisiä. Kaiser Family Foundationin mukaan 43 prosenttia osavaltion aikuisväestöstä kuuluu koronaviruksen kannalta riskiryhmiin, kun New Yorkissa osuus on 40 prosenttia.

Nyt New Orleansin kuuluisa Bourbon Street on autio. Kaupungin asukkaat on määrätty pysymään kotonaan.

New Orleansin pormestari LaToya Catrell sanoi CNN:n haastattelussa, että liittovaltion terveysviranomaiset eivät antaneet minkäänlaisia varoituksia Mardi Grasin alla.

– Jälkikäteen ajateltuna, jos meille olisi annetu selviä ohjeita, Mardi Gras ei olisi tapahtunut, ja minä olisin johtajana peruuttanut sen, Catrell sanoi.