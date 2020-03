Trump yrittää saada lakiteitse General Motorsin valmistamaan hengityskoneita

Trump turvautui harvoin käytettyyn puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaan lakiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut määräyksen, jonka tarkoituksena on pakottaa autonvalmistajajätti General Motors valmistamaan hengityskoneita. Yhdysvalloissa on tarvetta lisälaitteistolle, kun virustartuntojen määrä maassa kasvaa.

Trump turvautui harvoin käytettyyn puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaan lakiin, joka on suunniteltu sota-ajalle. Sen avulla yksityisiä yrityksiä voidaan määrätä valmistamaan puolustustarvikkeita.

General Motorsin kanssa on käyty asiasta neuvotteluita, mutta presidentin mukaan asioihin täytyi panna vauhtia. Trumpin mukaan uusimmat toimet varmistavat hengityskoneiden nopean tuotannon ja säästävät ihmishenkiä.