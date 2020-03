Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt historiallisen suuren 2 biljoonan dollarin elvytyspaketin koronaepidemian vaikutuksia varten, kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump on luvannut allekirjoittaa ehdotuksen myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa, kertoo esimerkiksi The New York Times.

Elvytyspaketin hyväksyntä viivästyi, sillä republikaaninen edustajainhuoneen jäsen Thomas Massie vaati, että ehdotus voidaan hyväksyä vain, jos äänestys tapahtuisi paikan päällä kongressissa ja paikalla olisi vähintään puolet edustajainhuoneen jäsenistä.