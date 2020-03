AFP: Koronavirukseen on kuollut yli 25  000 ihmistä

Valtaosa kuolemantapauksista Euroopassa.

Koronaviruspandemia on virallisten tietojen mukaan aiheuttanut 25 066 ihmisen kuoleman, kertoo uutistoimisto AFP.

Suurin osa kuolemantapauksista on tällä hetkellä tilastoitu Euroopassa, jossa uhriluku on 17 314 ihmistä.

Koronavirukseen on kuollut ihmisiä maailmanlaajuisesti eniten Italiassa, jossa kuolleita on 8 165. Seuraavaksi eniten kuolemantapauksia on ollut Espanjassa, jossa kuolleita on 4 858. Kolmantena tilastoissa on Kiina 3 292 kuolleella.

Koronavirustartuntoja on joulukuusta lähtien vahvistettu maailmanlaajuisesti ainakin 547 034 tapausta.