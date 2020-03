Tämä mies uskaltaa oikaista Donald Trumpia kameroiden edessä

Tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci, 79, on noussut amerikkalaisten luottotiedemieheksi.

Presidentti Donald Trumpin koronatiedotustilaisuuksissa on viime viikot toistunut useaan kertaan eräs kulmia kohotuttanut tilanne.

Se ei ole se, että presidentti on taas puhunut sivu suunsa, liioitellut tai suorastaan valehdellut, koska Trumpin kohdalla sellainen ei ole enää mitään uutta.

Merkillepantavaa on ollut se, että usein presidentin jälkeen puhujanpönttöön on astellut harmaantunut herrasmies, joka on suorassa tv-lähetyksessä Trumpin yhä läsnä ollessa julkeasti oikonut tämän puheita. Trump on joutunut kuuntelemaan vierestä, kuinka hänet on jälleen kerran yllätetty vaihtoehtoisten faktojen ääreltä, ja kyseinen herrasmies on selittänyt, miten asiat oikeasti ovat.

Tartuntatautien asiantuntijasta Anthony Faucista (vas.) on tullut ylistetty korona-asiantuntija, johon luottavat sekä media ja yleisö että normaalisti riitaiset poliitikot. Hänet on nähty oikomassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheita suorissa tv-lähetyksissä.

Suorastaan häkellyttävää on se, että tämä mies, jota presidentti tuttavallisesti kutsuu Tonyksi, on edelleen mukana tiedotustilaisuuksissa. Sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä on jo useampaan kertaan ehditty arvuutella hänen kohtaloaan, jos hän ei ole sattunut joka kerta olemaan paikalla.

” En voi hypätä hypätä mikrofonin eteen ja työntää häntä pois.

Näin Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci, 79, itse kuvaili tunnelmiaan Science-lehden haastattelussa.

– Olen aika näännyksissä, Fauci totesi viitaten Yhdysvaltain vaikeaan koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

– Mutta muuten olen kunnossa, tarkoitan, että minulla ei tietääkseni ole koronavirustartuntaa.

– Eikä minua tietääkseni ole erotettu.

Faucista on lyhyessä ajassa tullut ylistetty korona-asiantuntija, johon luottavat sekä media että yleisö, ja myös normaalisti riitaiset poliitikot. Lähteiden mukaan kongressin republikaaniedustajat ovat suorastaan pyytäneet, että Fauci esiintyisi mahdollisimman paljon koronatiedottamisessa, koska häntä kuunnellaan korvat höröllä ja hänen läsnäolonsa rauhoittaa kansalaisia ja lisää luottamusta hallintoa kohtaan erittäin hankalassa paikassa.

Anthony Fauci (oik.) on ollut antamassa virkansa puolesta neuvoja Yhdysvaltain presidenteille vuodesta 1984, Ronald Reaganin ajoista asti. Kuva vuodelta 2016, jolloin presidenttinä oli Barack Obama (kolmas vas.).

On jopa epäilty, että Trumpin mielipidemittauksissa viime päivinä saamat suhteellisen hyvät luottamusluvut olisivat osin Faucin ansiota.

Erityisen kiitollisia Faucille ovat ne, jotka ovat olleet huolissaan Trumpin hallinnon tiedevastaisuudesta. Trump kielsi pitkään koronaviruksen vaarallisuuden ja vähätteli tautia ja sen etenemistä. Sitten hän käänsi päänsä ja ryhtyi kuuntelemaan Faucin kaltaisia tieteilijöitä.

– Vaikka olemme eri mieltä joistakin asioista, hän kuuntelee, Fauci sanoi.

– Hän kulkee omia teitään. Hänellä on tyylinsä. Mutta asiakysymyksissä hän kyllä kuuntelee minua.

” Eikä kannata ryhtyä sotaan presidentin kanssa.

Seuraavassa listaa Trumpin väitteistä, joissa Fauci on onnistunut korjaamaan tietoja tai muuten kuitannut presidentille kipeästi vastaan:

Trump on luvannut, että kaikki saavat koronavirustestin halutessaan. Faucin mukaan sellaisen onnistuminen ei ole vielä lähelläkään.

Trump lupasi tiedotustilaisuudessaan rokotteen ”pian”. Fauci astui esiin ja kertoi kylmästi, että siihen menee ainakin vuosi tai puolitoista.

Trump sanaili, että lääketehtaat kehittävät jo parannuskeinoa koronavirukseen. Fauci myönsi, että erilaisia lääkityksiä kokeillaan, mutta niillä korkeintaan voidaan parantaa potilaan oloa.

Kun Trump myöhemmin esitti väitteensä, että tunnettu malarialääke voisi auttaa koronavirukseen, Fauci selitti, että saadut tulokset ovat erittäin hataria.

Trump vertasi toistuvasti koronavirusta normaaliin kausi-influenssaan ja julisti siihen kuolevan paljon enemmän ihmisiä kuin koronaan. Fauci todisti kongressin valiokunnalle lähes samaan aikaan, että koronavirus on arviolta kymmenkertaisesti tappavampi.

Trump lupasi virusepidemian hellittävän itsestään lämpimämpien säiden myötä huhtikuussa. Fauci totesi, että ehkä, mutta siitä ei ole mitään takeita, koska kyseessä on uusi virustyyppi.

Kaikkea Fauci ei ole pystynyt oikomaan. Kun Trump syytti Kiinaa, ettei se ollut kertonut maailmalle koronaviruksesta paria kuukautta aikaisemmin, moni huomasi, että siinä aikataulussa Kiinan olisi pitänyt kyetä ennustamaan viruksen syntyminen jo syyskuussa.

– Tiedän, mutta mitä minun olisi pitänyt tehdä? Oikeasti, mitä minä olisin sille voinut, Fauci kuvaili tuntemuksiaan.

– En voi hypätä hypätä mikrofonin eteen ja työntää häntä pois.

– Okei, hän sanoi niin, mutta yritetään korjata asia sitten toisella kertaa.

Immuunijärjestelmän sairauksiin erikoistunut Fauci on johtanut Yhdysvaltain kansallista allergia- ja tartuntatautien instituuttia vuodesta 1984 ja hän ollut yksi maan siteeratuimpia tutkijoita.

Fauci on monen epidemian veteraani, joka on ollut etulinjassa torjumassa niin hiviä, sarsia, mersiä, sikainfluenssaa, ebolaa kuin nyt koronaa. Hän on yksi liittovaltion parhaiten palkatuista virkamiehistä ja hallinnoi yli viiden miljardin euron budjettia.

New York Timesille hän kertoi havahtuneensa jo tammikuussa tietoihin uudesta viruksesta Kiinassa ja kutsuneensa heti koolle kokouksen, jossa päätettiin rokotetutkimuksen aloittamisesta. Anthony Fauci oli itseoikeutettu asiantuntijajäsen varapresidentti Mike Pencen johtamassa koronaiskuryhmässä.

Politicolle hän kuvaili tasapainotteluaan poliittisten ja lääketieteellisten seikkojen välissä.

– Koskaan ei saa tuhota omaa uskottavuuttaan. Eikä kannata ryhtyä sotaan presidentin kanssa.

Sota saattaa olla kuitenkin edessä.

Yhdysvaltain vastaus koronaviruspandemiaan on ollut alun kangertelujen jälkeen linjassa muun maailman kanssa. Nyt Trump kuitenkin haluaa löyhentää rajoituksia pääsiäiseen mennessä saadakseen talouden toipumisen käyntiin.

Fauci on puhunut vähintään kuudesta, seitsemästä viikosta. Keskiviikkona hän totesi, että virus päättää aikataulun.

Donald Trumpia tukeva oikeistomedia on jo aloittanut Faucin kritisoinnin. Mikäli Trump ei enää kuuntele Faucia, lähtökello saattaa tikittää tohtorille. New York Timesin lähteiden mukaan Trump olisi tuskastunut Faucin toistuvaan, kovia rajoitustoimia korostavaan kantaan.

Kun Trumpilta kysyttiin asiasta, hän totesi Faucista:

– Ei hän ainakaan sanonut olevansa eri mieltä.