Putin ehdotti G20-maille: Pakotteista luovuttava koronaviruspandemian vuoksi

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitti johtaville G20-teollisuusmaille, että maiden tulisi jäädyttää pakotepolitiikan käyttäminen koronaviruksen muodostaman kriisin ajaksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui torstaina G20-teollisuusmaiden poikkeukselliseen videokonferenssiin, jonka tavoitteena oli etsiä yhteisiä keinoja maailmalla leviävän koronaviruspandemian voittamiseksi.

Omassa puheenvuorossaan Putin esitti muun muassa, että G20-maiden olisi osoitettava yhteistä solidaarisuutta ja luovuttava pandemian ajaksi pakotepolitiikan käyttämisestä.

Putinin mukaan on tärkeää varmistaa ensiksikin tavaroiden liikkuvuus ja logistiikkaketjujen toimiminen.

– Mutta yhtä tärkeää on luoda kriisin ajaksi niin kutsuttuja vihreitä käytäviä, jotka on vapautettu kauppasodista ja pakotteista, jotta lääkkeiden, elintarvikkeiden, laitteiden ja teknologian keskinäinen toimittaminen on mahdollista, Putin vetosi G20-maiden johtajiin.

Putin seuraa G20-kokousta videoruudulta.

Kremlin julkaisemassa kuvassa näkyy poikkeuksellinen G20-johtajien kokous Putinin näkökulmasta.

Putinin puheenvuoro löytyy Kremlin virallisilta nettisivuilta.

Kreml on julkaissut myös kuvia, joissa Putin näkyy työpöytänsä äärellä osallistumassa hätäkonferenssiin, joka oli järjestetty videoyhteydellä koronaviruksen tuomien liikkumisrajoitusten vuoksi.

– Ideaalisinta oli luoda moratorio, solidaarinen lykkäys niille rajoituksille, jotka koskevat kaikkein olennaisimpia tuotteita sekä niiden ostamiseen liittyvää rahaliikennettä. Puhun ensisijassa niistä maista, jotka kärsivät eniten tästä pandemiasta, Putin sanoi.

– Tässä on loppujen lopuksi kyse ihmisten elämästä ja kuolemasta, mikä on puhtaasti humanitaarinen kysymys. Nämä kysymykset pitäisi puhdistaa kaikenlaisesta mahdollisesta poliittisesta kuorrutuksesta, Putin vaati.

G20 ryhmä sisältää maailman 19 rikkainta maata sekä edustuksen Euroopan unionista. Maat ovat Argentiina, Australia, Brasilia, Etelä-Afrikka, Etelä-Korea, Indonesia, Intia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Meksiko, Ranska, Saksa, Saudi-Arabia, Turkki, Venäjä, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

G20-ryhmän kokous käytiin torstaina poikkeuksellisesti videoyhteyden avulla.

Putin ei maininnut puheessaan Venäjälle Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan vuoksi säädettyjä pakotteita, vaan hän puhui pakotteista yleisellä tasolla.

Putin antoi myös ymmärtää, että hän ei ole ehdottamassa pakotteiden väliaikaista jäädyttämistä Venäjän etua ajaakseen, sillä hän korosti puhuvansa ensisijassa niiden maiden puolesta, jotka ovat kärsineet pandemiasta eniten.

Kremlin oman kannan mukaan koronavirusepidemia on Venäjällä maan viranomaisten kontrollissa ja Putinin lehdistösihteeri Dmitri Peskov sanoi torstaina jopa, että Venäjällä ei ole ”de-facto” edes epidemiaa.

Putinin mukaan koronaviruskriisin ajaksi voitaisiin luopua esimerkiksi elintarvikkeisiin liittyvistä pakotteista.

Euroopan maat ja Yhdysvallat eivät ole kohdistaneet Venäjään Krimin ja Itä-Ukrainan sodan vuoksi ruokapakotteita, vaan Venäjä on itse säätänyt länttä vastaan elintarvikepakotteita niin kutsuttuina vastapakotteina. Venäjän vastapakotteet koskevat esimerkiksi liha-, kala- ja maitotuotteiden, kasvisten ja hedelmien tuontia Venäjälle Yhdysvalloista, Euroopan unionista, Australiasta, Kanadasta ja Norjasta.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on varoittanut Euroopan unionia Venäjän yrityksistä käyttää koronavirusepidemiaa pakotteista luopumisen lobbaamiseen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on jo aiemmin esittänyt huolensa, jonka mukaan Venäjä yrittää käyttää koronaviruskriisiä hyväkseen neuvotellakseen itselleen helpotuksia EU:n pakotepolitiikasta.

Ukrainan ulkoministeriön mukaan Venäjä vetoaa virallisesti humanitaarisiin syihin ja maailman talouden kriisiin, kun se yrittää lobata EU:n poliitikkoja pakotteiden lieventämisen puolelle.

– Tämä on manipulointia, sillä Euroopan unioni ei ole asettanut pakotteita koronaviruksen vuoksi vaan Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistaman aggression vuoksi, Kuleba huomautti Ukrinform-uutistoimiston mukaan.

Venäjän mediassa on jo kerrottu useista italialaisista ja saksalaisista poliitikoista, joiden mielestä pakotteista pitäisi luopua pandemian voittamiseksi.

Myös brittitutkija Kei Giles viittasi vastikään IS:n haastattelussa siihen, että esimerkiksi Venäjän Italiaan lähettämän koronavirusavun yksi taustamotiivi on pehmittää eurooppalaisia poliitikkoja Venäjän-vastaisten pakotteiden poistamiseen.

