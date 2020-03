Kiinan presidentti Trumpille: Meidän tulee yhdistää voimamme koronaviruksen vastaisessa taistelussa

Trump lupasi läheistä yhteistyötä.

Kiinan ja Yhdysvaltojen tulisi yhdistää voimansa taistelussa koronaviruspandemiaa vastaan, sanoi Kiinan presidentti Xi Jinping maan valtiollisen median mukaan. Xi on puhunut koronavirustilanteesta puhelimitse Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

Mailla on ollut viime viikkoina hankausta pandemian vuoksi. CCTV:n mukaan Xi oli kuitenkin sanonut Trumpille, että Kiina haluaa jakaa kaiken virukseen liittyvän tiedon ja kokemuksen Yhdysvaltain kanssa.

Trump puolestaan kehui käytyä keskustelua Twitterissä. Hänen mukaansa presidentit olivat käsitelleet koronavirustilannetta yksityiskohtaisesti.

– Kiina on kokenut paljon, ja maahan on kehittynyt vahva ymmärrys viruksesta. Teemme läheistä yhteistyötä.

Erityisesti Kiinan suhteen on epäilty, että maa ei välttämättä ole kertonut kaikista todetuista tartunnoista julkisuuteen. Myös Trump on lukeutunut epäilijöihin.

– Kiinan luvuista ei voi tietää, hän sanoi aiemmin.

USA tartuntojen ykköseksi

Yhdysvalloissa on jo enemmän todettuja koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa, kertoo muun muassa New York Times. Lisäksi maassa on ennätyksellinen määrä hiljattain äskettäin työttömäksi jääneistä ihmisiä, kun taudin aiheuttama kriisi pahenee eri puolilla maailmaa.

Maailmanlaajuista tartuntatilannetta seuraava Johns Hopkins -yliopisto kertoo, että 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on jo noin 82 400 varmistettua tartuntaa. Italiassa luku oli myöhään torstaina noin 80 600 ja Kiinassa 81 800.

Uutistoimisto AFP:n mukaan virallista tartuntatilastoa maassa pitää Yhdysvaltain tautikeskus CDC. Sen mukaan todettuja tartuntoja oli torstai-iltaan mennessä yhteensä 68 440.

Maailmanlaajuisesti todettuja tartuntoja on Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli puoli miljoonaa. Ainakin 120 000 ihmisen kerrotaan jo parantuneen viruksen aiheuttamasta taudista. Luvut vaihtelevat jonkin verran esimerkiksi ei medioiden omissa laskelmissa. Todellisen tartuntamäärän arvioidaan joka tapauksessa olevan huomattavasti todettuja tapauksia suurempi.

Yhdysvalloissa kuollut jo lähes 1 200 ihmistä

Yhdysvalloissa noin 40 prosenttia väestöstä on erilaisten liikkumisrajoitusten piirissä. Useilla alueilla sairaalat ovat kertoneet kapasiteettinsa loppuvan hoitoa tarvitsevien määrän lisääntyessä.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan viruksen takia on Yhdysvalloissa kuollut jo lähes 1 200 ihmistä. Yksi viruksen keskeistä leviämisalueista on New York, jossa kuoli viimeisen vuorokauden aika noin sata ihmistä.

– Käymme sotaa tätä virusta vastaan käyttäen kaikkia taloudellisia, tieteellisiä, lääketieteellisiä ja sotilaallisia resursseja, jotta voimme pysäyttää sen etenemisen ja suojella kansalaisiamme, Trump sanoi.

Samalla Trump kehotti Yhdysvaltain kansalaisia tekemään oman osansa pysymällä etäällä muista ihmisistä.

– Pysy kotona. Rentoudu ja pysy kotona.

Jakolinjat koronatestien perusteella?

Aiemmin torstaina Trump kertoi haluavansa jakaa maan riskitasojen mukaan. Trumpin mukaan paremmat testaukset mahdollistavat koronavirusuhkan kartoittamisen paikallisella tasolla, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Presidentin näkemykset selviävät osavaltioiden kuvernööreille osoitetussa kirjeessä, jonka Valkoinen talo julkaisi torstaina.

Trump ehdottaa, että maakunnat kategorisoitaisiin uusien testauksiin pohjautuvien kriteerien mukaisesti korkean riskin, keskisuuren riskin ja matalan riskin alueisiin.

Hänen mukaansa uudet suunnitelmat tehtäisiin läheisessä yhteistyössä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

Trump on aiemmin ilmaissut halukkuutensa koronaviruksen vuoksi asetettujen eristystoimien poistamiseen mahdollisimman nopealla tähtäimellä. Syynä tähän on niiden kova hinta maan taloudelle. Aiemmin Trump kertoi, että hän haluaa saada Yhdysvallat auki pääsiäiseen mennessä.

Tätä alle kolmen viikon päähän ulottuvaa suunnitelmaa kritisoitiin kuitenkin laajasti. Eristystoimien liian aikainen poistaminen voisi mahdollistaa sen, että tauti lähtisi leviämään uudelleen.