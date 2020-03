USA:ssa maailman eniten todettuja koronatartuntoja – Trump epäili Kiinan lukuja

Presidentti Donald Trumpin mukaan kärkipaikka selittyy Yhdysvaltojen aktiivisella testauksella.

Yhdysvalloissa on todettu toistaiseksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa. Tautitilannetta tilastoivan Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on nyt 83 144 positiivista koronatapausta. Kiina on toisena raportoituaan 81 285 tartunnasta.

Kolmantena on Italia, jossa on 80 589 tartuntaa. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on Italiassa kuitenkin kuollut eniten ihmisiä, torstaihin mennessä jo yli 8 200.

Yhdysvalloissa kuolleita on 1 20 ja Kiinassa 3 287. Toiseksi eniten kuolonuhreja Italian jälkeen on tullut Espanjassa, jossa on menehtynyt 4 365 ihmistä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kommentoi tiedotustilaisuudessaan torstai-iltana paikallista aikaa Washingtonissa, että kärkipaikka tilastossa selittyy Yhdysvaltain aktiivisuudella koronavirustestien tekemisessä. Trump myös epäili Kiinan tilastojen paikkansapitävyyttä.

– Minusta siitä saa kiittää testaamistamme. Ei Kiinan numeroista voi tietää. Puhun myöhemmin tänä iltana presidentti Xin kanssa, ja uskon että siitä tulee hyvä keskustelu, mutta ei heidän luvuistaan voi tietää, Trump sanoi.

– Ei kukaan voi tietää, testaako Kiina vai ei.