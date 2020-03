Ruotsissa nyt 66 koronakuolemaa – vuorokaudessa 24 uutta

Tegnellin mukaan tartunnat ovat Ruotsissa levinneet enemmän koko maahan kuin Suomessa.

Ruotsissa 66 ihmistä on tähän mennessä kuollut koronavirusepidemiassa, kertoo maan kansanterveysviranomainen. Menehtyneiden määrä on noussut vuorokaudessa 24:llä. Vajaat 180 potilasta on ollut tai on parhaillaan tehohoidossa virustartunnan takia.

Valtioepidemiologi AndersTegnellin mukaan paine on selvästi lisääntynyt terveydenhoidossa erityisesti Tukholman alueella. Tegnellin mukaan Tukholman tai jonkin muun alueen eristäminen ei kuitenkaan ole Ruotsissa ajankohtaista.

