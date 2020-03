Venäjä rakentaa koronasairaaloita pikavauhdilla – sotilaat ja metrotyöläiset komennettiin avuksi

Venäjä otti mallia Kiinasta: ainakin 17 uutta koronavirussairaalaa nousee eri puolille maata toukokuun puoliväliin mennessä.

Vaikka Venäjä kertoo maansa koronavirustilanteen olevan yhä ”kontrollissa”, maan viranomaiset valmistautuvat ennennäkemättömällä vauhdilla vakavien tartuntojen määrän räjähtämiseen.

Tästä saatiin uusi vahvistus torstaina, kun Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi maan hallituksen päättäneen rakennuttaa pikavauhdilla kuusitoista uutta puolustusministeriön alaista infektiosairaalaa eri puolille maata.

Jo pari viikkoa aiemmin Moskovan kaupunginjohto oli tehnyt päätöksen jättimäisen uuden infektiosairaalan rakentamisesta, mikä nostaa rakenteilla olevien uusien koronavirussairaaloiden määrän ainakin seitsemääntoista.

Alla olevalta videolta näkyy Moskovan eteläpuolelle Novaja Moskvan alueelle nousevan sairaalan jättimäinen työmaa lennokista kuvattuna.

Moskovan uuden infektiosairaalan pystyttämisestä päätti kaupunginjohtaja Sergei Sobjanin 5. maaliskuuta, ja työt aloitettiin jo 12. maaliskuuta.

Sairaala nousee Voronovskojeen Novaja Moskvan alueelle, noin 30 kilometriä Moskovan uloimmasta kehätiestä etelään.

Novaja Moskvan uuden infektiosairaalan rakentaminen aloitettiin täysin tyhjästä 43 hehtaarin alueelle 12. maaliskuuta.

Ilmakuva osoittaa, kuinka valtavasta rakennustyömaasta on kyse Novaja Moskvan infektiosairaalan työmaalla.

Sairaalan rakentaminen käynnistettiin 43 hehtaarin suuruiselle alueelle, jossa oli maaliskuun toisella viikolla vielä pelkkä iso pelto.

Sairaalaan tulee noin 500 hoitopaikkaa, mutta tarvittaessa sairaalaan voidaan ottaa tilapäisesti noin 650 potilasta. Puolet paikoista on tarkoitettu tehohoitoon ja ne varustetaan koronaviruksen aiheuttama covid-19-taudin hoidossa tarvittavilla hengityskoneilla.

Arvioiden mukaan Novaja Moskvan sairaala voi ottaa vastaan ensimmäiset potilaat jo huhtikuun puolivälissä, johon mennessä sairaala halutaan saada valmiiksi.

Rakennustyömaalle on komennettu avuksi muun muassa Moskovan metron rakentajia tavallisten rakennusfirmojen ohella.

Töissä on koko ajan noin viisituhatta rakentajaa useassa vuorossa yötä päivää. Rakennustöiden edistymisvauhtia on kuvattu noin kymmenkertaiseksi verrattuna normaaliin rakentamisvauhtiin.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi kuudentoista uuden infektiosairaalan rakentamisesta torstaina.

Shoigun mukaan päätös kuudentoista uuden puolustusministeriön alaisen infektiosairaalan rakentamisesta tehtiin puolestaan hallituksen kokouksessa sunnuntaina 22. maaliskuuta.

Vastuu sairaaloiden pystyttämisestä on annettu Shoigun mukaan puolustusministeriölle, koska Venäjän sotilaslääketieteen on oltava valmiina torjumaan mahdollista koronavirusepidemian leviämistä. Ei ole tietoa, valmistuvatko nämä uudet 16 sairaalaa yksinomaan armeijan omaan käyttöön vai onko niihin tarkoitus ottaa myös siviilejä.

Kaikkien kuudentoista uuden sairaalan on tarkoitus valmistua viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä. Rakennustöissä käytetään apuna sotilaita ja varusmiehiä.

Shoigun mukaan jo huhtikuun loppuun mennessä on tarkoitus saada valmiiksi sairaalat Odintsovoon, Podolskiin, Nizhni Novgorodiin, Vologradiin, Novosibirskiin, Orenburgiin, Ulan-Udeen ja Ussuriiskiin.

Loput kahdeksan kohdetta ovat Leningradin alueella Pushkissa, Smolenskissa, Kaliningradissa, Donin Rostovissa, Sevastopolissa, Omskissa, Petropavlovsk-Kamtshatskissa ja Habarovskissa, Shoigu kertoi. Näiden sairaaloiden valmistumisen takarajaksi on asetettu 15. toukokuuta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin vieraili Kommunarkan infektiosairaalassa Moskovassa tiistaina. Sairaalassa hoidetaan Moskovassa tähän mennessä todettuja koronaviruspotilaita.

Uutissivusto Fontankan mukaan Pietariin lähistöllä sijaitsevassa Pushkinissa on jo käynnissä sairaalan rakennusprojekti, joka on yksi Venäjän puolustusministeriön alaisista hankkeista.

Paikalliset asukkaat kertoivat Fontankalle, että uutta sairaalarakennusta pystytetään yötä päivää ja se nousee toiminnassa olevan vanhan sotilassairaalan yhteyteen.

Life-uutissivuston mukaan Venäjän viranomaiset ovat ottaneet sairaalaprojekteihin mallia Kiinasta, jossa rakennettiin ennennäkemättömällä vauhdilla isoja uusia sairaaloita koronavirusepidemian taltuttamiseksi.

Venäjällä on tähän mennessä todettu 840 koronavirustartuntaa ja kaksi kuolemaa, jotka liittyvät virukseen. Virusta on havaittu 18 eri hallintoalueella ja todettujen tartuntojen määrä on kasvanut viime päivinä selvästi aiempaa nopeammin.