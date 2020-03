Mediat: Paavin koronatesti oli negatiivinen – läheisellä avustajalla todettu tartunta

Paavi Franciscus pyyhki nenäänsä helmikuussa. Nyt paavin lähipiirissä on todettu koronavirus, mutta paavi itse on antanut negatiivisen koronavirusnäytteen.

Paavi Franciscuksen koronavirustestin tulos oli negatiivinen, italialaismediat kertovat. Huolet paavin mahdollisesta altistumisesta kirvoitti tieto paavin lähipiirissä havaitusta koronavirustartunnasta.

Italialaismediat kertoivat tänään, että Vatikaanissa työskentelevällä italialaisella papilla on todettu koronavirus. Mediatietojen mukaan pappi on paavin läheinen avustaja, joka on vuosia asunut samassa rakennuksessa paavin kanssa.

Vatican News -uutissivuston mukaan Vatikaanivaltiossa on todettu yhteensä neljä koronavirustartuntaa.