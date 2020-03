Espanjassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuoli keskiviikon uutisten mukaan vuorokaudessa 738 ihmistä.

Espanja ohitti keskiviikkona Kiinan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrässä. Espanjassa on covid-19-tautiin kuollut 3 434 ihmistä ja tartunnan saaneita on vajaat 48 000. Maassa on kuollut toiseksi eniten ihmisiä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Italian jälkeen.

Wall Street Journalin mukaan asiantuntijat pitävät Espanjan tilannetta monen asian summana: hallitus reagoi pandemiaan hitaasti, espanjalaiset viihtyvät yöelämässä ja monet ovat vastustaneet hallituksen määräämiä rajoitustoimia.

Kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta kymmenettuhannet marssivat Espanjassa uhmaten varoituksia, joiden mukaan suuret joukko­kokoontumiset voisivat edistää koronaviruksen leviämistä. Neljä päivää myöhemmin kahdella marssiin osallistuneella ministerillä todettiin virustartunta, ja todettujen tartuntojen määrä kipusi muutamasta sadasta lähes 3 000:een.

Espanjassa marssittiin naistenpäivänä. Maan terveysministerin mukaan uusi koronavirus alkoi levitä toden teolla jo helmikuun lopussa.

Vajaa viikko naistenpäivän marssin jälkeen Espanjan hallitus julisti poikkeustilan ja määräsi kahdeksi viikoksi kovat liikkumisrajoitukset.

– Heidän olisi pitänyt luoda hallintastrategia paljon aikaisemmin, kritisoi tartuntatautiasiantuntija Oriol Mitja viranomaisia.

Terveysministeri Salvado Illan mukaan monet tartunnoista vaikuttavat tapahtuneen kuitenkin jo helmikuun loppupuolella, sillä tartunnasta kestää monesti 8–10 päivää ennen kuin se päätyy viranomaisten tietoon.

Espanjassa arvostelua on herättänyt myös vähäinen testaaminen. El Paísin mukaan lieviä tautitapauksia ei ole testattu, minkä takia tartuntojen todellista määrää ja viruksen leviämistahtia on ollut mahdotonta tietää.

Terveydenhuollon työntekijä ottaa näytteen koronavirustestiä varten San Sebastianissa.

Viranomaiset ovat lisänneet testaamista, minkä epäillään olevan yksi syy tartuntojen määrän kovaan kasvuun. Muun muassa El País uutisoi reilu viikko sitten, että Espanjan vähäinen testaaminen uhkasi vaikeuttaa Espanjan pyrkimyksiä hidastaa koronavirusepidemiaa maassa. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut maita tekemään mahdollisimman paljon koronavirustestejä, jotta pandemiaa saadaan hillittyä.

– Emme voi pysäyttää pandemiaa, jos emme tiedä, ketkä ovat saaneet tartunnan, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus on sanonut.

WHO kannustaa maita tekemään koronavirustestejä.

Voxin haastatteleman sevillalainen lääkäri Cinta Moro uskoo, että varhainen ja riittävä testaaminen olisi voinut hillitä epidemiaa.

– Testeillä olisimme voineet pysäyttää monet niistä ongelmista, joita meillä on nyt.

Koronavirusepidemia on kuormittanut pahoin Espanjan terveydenhuolto­järjestelmän, kun tartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan. Tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että tuhannet terveydenhuollon työntekijät muodostavat yli 10 prosenttia koronavirukseen sairastuneista, New York Times kertoo.

Sairaalan työntekijä kuljettaa ruumista.

Espanjalaisiin tiukka ulkonaliikkumiskielto on myös osunut kovaa.

– Espanjalaisina meidän elämämme on hyvin sosiaalista. Olemme ainoa ulkona. Nyt elämäni on WhatsAppissa, Barcelonassa asuva Cristina Sans kuvaili.

Vaikka suurin osa noudattaa rajoitustoimia, poliisit ovat myös joutuneet ojentamaan viranomaisten määräyksiä rikkovia.

– Ajoittain meidän pitää olla todella tiukkoja. Usein meidän pitää yhä vakuutta ihmisille, ettei tämä ole vitsi, Business Insiderin haastattelema poliisi kuvasi virkavallan haasteita.

Koiran saa viedä ulos, mutta muuten ulkona liikkumista pitää välttää.

Sisäministeriön edustaja kertoi päivittäisessä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, että liikkumisrajoitusten rikkomisen takia oli pidätetty 19 ihmistä ja tehty 7 000 valitusta, El País kertoo.