Ruotsin koronakuolemissa raju käänne – asiantuntija varoittaa: ”Myrsky on täällä”

Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yhteensä 40 ihmistä.

Ruotsissa kerrottiin keskiviikkona 18 uudesta koronaviruskuolemasta Tukholmassa. Epidemian keskiössä olevassa Tukholmassa on yhteensä kuollut 37 ihmistä uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Tukholman alueen terveys- ja sairaanhoitojohtaja Björn Erikssonin mukaan ”tilanne on juuri nyt melko dramaattinen”. Eriksson sanoo olevansa valmis nostamaan Tukholman valmiustason korkeimmalle tasolle, jos on tarve. Tällä hetkellä se on toiseksi korkeimmalla tasolla.

– Jos tilanne pahenee, olen valmis nostamaan sen korkealle, katastrofitasolle.

– Toivomme parasta, mutta meidän täytyy suunnitella myös pahimman varalle, Eriksson sanoo.

– Myrsky on täällä.

Björn Eriksson varoitti, että epidemia Ruotsissa pahenee vielä.

Erikssonin mukaan kaikki etukäteen suunniteltuja kiireettömiä hoitoja lykätään, jotta terveydenhoidon kapasiteetti ja suojavarusteet saadaan koronaviruspotilaiden hoitamiseen.

Eriksson pyysi myös apua lisäresurssien saamiseksi, SVT kertoo. Hän pyysi kaikkia asianmukaisen koulutuksen omaavia ilmoittautumaan. Erityisesti hän kääntyi hiljattain valmistuneiden ja hiljattain eläkkeelle jääneiden puoleen.

– Emme tiedä, kuinka kauas olemme kulkeneet tässä myrskyssä. Mutta tästä tulee pahempaa.

Tukholmassa on parhaillaan 65 ihmistä tehohoidossa eli 17 enemmän kuin tiistaina, Expressen kertoo. Sairaalahoidossa on yhteensä 300 ihmistä, mikä on 64 enemmän kuin tiistaina.

Koronavirustartuntoja on todettu Tukholman alueella 1 070 eli 111 tapausta enemmän kuin tiistaina.

Mies kävelemässä kadulla Tukholmassa, joka on Ruotsin koronavirusepidemian keskiössä.

Tartunnan saaneiden joukossa on eniten 50–59-vuotiaita, joskin iäkkäiden tartunnat ovat kasvussa.

Ruotsissa on todettu yhteensä 2 300 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut Ruotsissa 40 ihmistä, selviää Johns Hopkinsin yliopiston keräämistä tiedoista.

Ruotsin tehohoitorekisterin mukaan koko maassa tehohoidossa olleiden mediaani-ikä on ollut 64 vuotta. Yhteensä koko maassa on ollut tehohoidossa 144 potilasta. Heistä 28,5 prosentilla on ollut perussairaus kuten diabetes ja 27,8 prosentilla on ollut jonkinlainen krooninen sydän- tai keuhkosairaus.