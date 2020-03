Britannia tilasi miljoonia pikatestejä, jotka kertovat onko testaaja jo sairastanut koronavirustaudin – tulossa myös kuluttajamyyntiin

Pikatestit osoittavat verestä koronaviruksen vasta-aineita. Kiina on toimittanut kuvan pikatestejä humanitaarisena apuna Ukrainaan.

Vasta-ainetestit kertovat, onko näytteen antanut jo sairastanut koronavirustaudin ja saanut siihen vastustuskyvyn.

Britannian terveysviranomaiset tuovat ensi viikolla markkinoille 15 minuutin pikatestin, joka mittaa uuden koronavirus SARS-CoV-2:n elimistössä tuottamia vasta-aineita. Hankinnasta kertoi The Guardian -lehti keskiviikkona.

Testi on yhtä helppo käyttää kuin raskaustesti. Sormenpäästä otettu verinäyte laitetaan testipakkaukseen, ja tuloksen näkee viivojen avulla.

Kansanterveyslaitos Public Health England on tilannut Guardianin mukaan kaikkiaan 3,5 miljoonaa uutta testiä. Oxfordin yliopiston on määrä ensin varmistaa testin toimivuus. Sen jälkeen testi tulee sekä terveydenhuollon ammattilaisten että myöhemmin myös tavallisten kuluttajien saataville.

Verkkokauppayhtiö Amazon on luvannut auttaa testien toimituksissa, mutta niitä on tulossa myyntiin myös apteekkeihin.

Testi mittaa verinäytteestä kahdentyyppisiä vasta-aineita (IgM ja IgG). Ne kehittyvät elimistössä kuitenkin vasta 4–9 vuorokauden kuluttua tartunnasta, kertoi viime viikolla julkaistu suomalainen tutkimus. Siksi vasta-ainetesteistä ei ole apua koronavirustaudin akuuttiin diagnostiikkaan – se kertoo lähinnä siitä, onko näytteenantaja jo sairastanut koronavirustaudin. Jos tulos on positiivinen, voi testattu palata työhön tai muuten normaaliin elämään, sillä hänelle on kehittynyt vastustuskyky virukselle eikä hän myöskään tartuta sitä eteenpäin. Testi on kätevä myös taudin levinneisyyden tutkimuksessa.

Vasta-ainetestejä on tulossa markkinoille myös Suomessa. Esimerkiksi suomalais-ranskalainen Mobidiag tuo maahan kiinalaisen kumppaninsa valmistamaa pikatestiä, joka osoittaa tuloksen samaan tapaan kuin raskaustesti. Ensimmäinen erä testipakkauksia on saapumassa maahan lähipäivinä.

Suomalaisten koronaviruspotilaiden näytteet tutkitaan tällä hetkellä erikoislaboratoriossa geenimonistus- eli PCR-menetelmällä, joka löytää viruksen tunneissa nenänielunäytteestä.

Vasta-ainetesti ei ole yhtä varma kuin PCR, sillä se voi antaa väärän negatiivisen tuloksen, jos se tehdään liian pian tartunnan jälkeen. Jos vasta-ainetesti ei ole riittävän spesifi eli osuva, se voi myös antaa väärän positiivisen tuloksen tunnistamalla jonkun muun koronaviruksen vasta-aineet.