Brittipastorin etäsaarna sai yllättävän käänteen kesken suoran lähetyksen – ”Voi hyvänen aika, olen juuri syttynyt tuleen”

Britannian Plymouthissa sijaitsevan seurakunnan pastori on ryhtynyt saarnaamaan verkon välityksellä koronaviruksen vuoksi. Ensimmäisestä saarnasta tuli yllättäen hitti sosiaalisessa mediassa.

Jutussa kerrottu tilanne on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Koronaviruspandemia on pakottanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa etätöihin. Yksi heistä on Britannian Plymouthissa sijaitsevan St. Budeauxin seurakunnan pastori Stephen Beach, joka on ryhtynyt saarnamaan seurakuntalaisilleen suorissa lähetyksissä sosiaalisen median välityksellä.

Beachin ensimmäinen verkkosaarna sai kuitenkin yllätyskäänteen, kun kotonaan kameralle saarnanneen pastorin villapusero syttyi tuleen suorassa lähetyksessä. Beach oli juuri puhumassa seurakuntalaisille odottamisesta.

– On hienoa pysähtyä Jumalan läsnä ollessa ja esittää kysymys: Herra Jumala, mitä haluat kertoa meille? Beach puhui rauhoittavalla äänellä.

Hän ei huomannut kuitenkaan olevansa liian lähellä takanaan ollutta kynttelikköä, vaan jatkoi puhumistaan.

– Ja sitten tietenkin myös odottaa vastausta. Olen vain pysähtynyt näiden välille... Beachin puhe keskeytyi hänen huomatessaan liekin olkapäällään.

– Voi hyvänen aika, olen juuri syttynyt tuleen, pastori jatkoi samaan, tyyneen äänensävyyn taputellen ja puhallellen samalla liekkiä sammuksiin.

Tilanne vaikutti huvittavan myös pastoria, sillä hän naurahti hieman tilanteen päälle.

Pastori Stephen Beach videolta otetussa kuvakaappauksessa.

Video pastori Beachin tuleen syttymisestä lähti leviämään pian sosiaalisessa mediassa Monet ovat kertoneet sitä jakaessaan toivovansa, että se toisi hieman hymyä koronaviruksen synkistämään maailmaan.

Beach kertoi Reutersille lähettämässään viestissä, että seurakunta pyrkii verkkosaarnoillaan rohkaisemaan ihmisiä pysymään uskossaan ja pitämään normaalin katsantokannan elämäänsä tilanteesta huolimatta.

– Perheeni rakastaa niitä, ja nuorin lapsenlapseni haluaa tietää, milloin isoisä sytyttää itsensä taas tuleen, pastori lisäsi, mitä ilmeisimmin kieli poskessaan.

Britanniassa maanantaina määrätty ulkonaliikkumiskielto on saanut monet seurakunnat turvautumaan internetin apuun työn jatkamiseksi. Rajoitusten myötä maassa on tällä hetkellä kiellettyä järjestää muiden joukkokokoontumisten lisäksi myös häitä ja kastajaisia.