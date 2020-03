Postimees: Virossa ensimmäinen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollut

Virossa on todettu reilu 400 laboratoriossa vahvistettua koronavirustartuntaa.

Tallinnassa on kuollut 83-vuotias koronavirustartunnan saanut henkilö, Postimees-lehti uutisoi. Lehti kertoo saaneensa vahvistuksen tiedolle sairaalasta. Lehden mukaan potilas kuoli keskiviikkona.

Terveysviranomaiset eivät ole vahvistaneet kuolemaa Viron yleisradiolle. Mikäli kuolema vahvistetaan, kyse olisi ensimmäisestä koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta Virossa.

Virossa on todettu reilu 400 laboratoriossa vahvistettua koronavirustartuntaa. Tiistai-iltana kerrottiin, että tartunnan saaneista 28 on sairaalahoidossa. Heistä seitsemän on tehohoidossa ja viisi on kriittisessä tilassa. Kahdeksan ihmistä on päässyt lähtemään kotiin sairaalasta.

Viro on ottanut käyttöön rajoitustoimia viruksen leviämisen estämiseksi. Keskiviikosta lähtien Virossa ovat kiellettyjä yli kahden ihmisen kokoontumiset julkisilla paikoilla, joskin perheet saavat yhä liikkua yhdessä. Rannoilla, puistoissa, kaduilla, kävelypoluilla ja muilla julkisilla paikoilla liikkuessaan ihmisten on pidettävä toisiinsa vähintään kahden metrin etäisyyttä.

Perjantaina sulkeutuvat ostoskeskukset. Ainoastaan supermarketit, apteekit ja ostoskeskusten ulkopuolella olevat muut myymälät saavat edelleen pitää ovensa avoimina.