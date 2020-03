Yhdysvalloissa taistellaan nyt hengityskoneista – pelkästään New Yorkissa tarvittaisiin 30 000 uutta, mutta liittovaltion hätävara ei riitä edes siihen

Osavaltioiden ja terveydenhuollon viranomaiset anelevat presidentti Donald Trumpia ottamaan käyttöön lain, joka velvoittaisi yritykset valmistamaan tarvikkeita kriisioloissa.

Yllä oleva, Reutersin koostama grafiikkavideo havainnollistaa, kuinka koronavirus levisi ympäri maailmaa.

Yhdysvalloissa on käynnissä raivokas kamppailu sairaalatarvikkeista osavaltioiden ja sairaaloiden välillä. Samaan aikaan paine presidentti Donald Trumpia kohtaan kasvaa, sillä häntä vaaditaan ottamaan käyttöön laki, joka velvoittaisi yritykset valmistamaan tarvikkeita kriisioloissa.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 54 935 testeillä vahvistettua koronavirustartuntaa sekä 784 viruksen aiheuttamaa kuolemaa. Tilanne on tällä hetkellä pahin New Yorkin osavaltiossa, jossa tartuntoja on todettu ainakin 25 600.

Sitä mukaan kun kilpailu hengityskoneista, suojavarusteista ja muista tarvikkeista on kiihtynyt, niiden hinnat ovat nousseet ja epävarmuus varastojen riittävyydestä kasvanut, kertoo muun muassa Washington Post.

Lehden mukaan tilanne on äitynyt joissakin sairaaloissa niin pahaksi, että ne ovat joutuneet esimerkiksi pyytämään hengityssuojaimia lahjoituksina rakennusyhtiöitä, kynsisalongeilta sekä tatuointiliikkeiltä. Lisäksi sairaalat harkitsevat nyt suurille eläimille suunniteltujen hengityskoneiden käyttämistä ihmisten hoitamisessa, mikäli ihmisille tarkoitettuja laitteita ei ole riittävästi saatavilla.

Presidentti Donald Trumpin mukaan DPA-lain käyttöön ottamiselle ei ole toistaiseksi ollut tarvetta, vaikka laki onkin hänen mukaansa jo täysmääräisesti voimassa.

Osavaltioiden viranomaisten ja terveydenhuollon johtohenkilöiden mukaan tilanne on ajanut sairaalatarvikkeiden markkinat kaaokseen. Tämän vuoksi he vaativat Trumpia ja liittovaltion hallintoa ottamaan käyttöön Korean sodan ajoilta peräisin olevan DPA-lain (Defense Production Act), joka velvoittaisi yritykset tarvikkeiden valmistamiseen.

Trump kertoi Twitterissä tiistaina lain olevan täysimääräisenä voimassa, mutta hänen mukaansa sen käyttämiselle ei ole toistaiseksi tullut tarvetta.

– Miljoonia maskeja on tulossa tueksi Yhdysvaltoihin, Trump ilmoitti.

Hätävarasto ei riitä pitkälle

Yhdysvaltalainen tutkivien journalistien järjestö CPI kertoi tiistaina, että valtion hätävarastossa on ainoastaan 16 600 hengityskonetta. Tiedon on vahvistanut viranomaislähde, joka työskentelee varmuusohjelmaan liittyvissä tehtävissä.

Hätävaraston tarkoituksena on vahvistaa ylikuormittuneiden sairaaloiden tarvikevarastoja kriisitilanteen sattuessa.

Mies työskenteli hengityskoneita valmistavan VOCSN-yhtiön kokoonpanolinjalla Washingtonin Bothellissa viime viikolla.

Maan terveydenhuoltojärjestelmän käytössä on CPI:n mukaan arvioitu olevan tällä hetkellä kaikkiaan vain 160 000 hengityskonetta, joista iso osa on jo nyt käytössä. Terveydenhuollon asiantuntijoiden mukaan määrä ei ole lähellekään riittävä pelastamaan kaikkien vakavasti sairastuneiden henkiä.

Johns Hopkins -yliopiston terveysturvallisuuden keskus on aiemmassa tutkimuksessaan arvioinut, että vuoden 1918 espanjantautia vastaavassa, vakavassa epidemiassa Yhdysvalloissa saattaisi olla jopa 742 000 hengityskonetta tarvitsevaa potilasta. Lievemmässäkin epidemiassa hengityskonetta tarvitsisi arviolta yli 64 000 amerikkalaista.

”Kyse ei ole rahasta”

Sairaaloilla on ollut vaikeuksia saada tarvikkeita markkinoilla käynnissä olevan kilpailun vuoksi. DPA-lain käyttöön ottamista toivotaan, jotta toimitusketjut eivät olisi enää avoimena niin laajalle ostajajoukolle.

Jotkut yhtiöt kuten autonvalmistaja Ford ovat jo ilmoittaneet alkavansa valmistaa sairaalatarvikkeita, ja tätä ovat kiitelleet myös osavaltioiden ja terveydenhuollon viranomaiset. Arvostelijoiden mukaan yritysten vapaaehtoinen panos ei kuitenkaan riitä, ellei liittovaltio koordinoi sitä jollakin tavoin.

– Tarvitsen hengityskoneita 14 päivän sisällä. Vain liittovaltion hallituksella on tässä asiassa valta. Se, että sitä valtaa ei käytetä, on mielestäni käsittämätöntä. Vapaaehtoistyö on hieno ja kaunis asia, ja on mukavaa, että nämä yhtiöt tulevat vastaan ja kertovat haluavansa auttaa. Mutta se ei auta meitä ratkaisemaan tätä, New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi tiistaina CNN:n mukaan.

– En saa mistään enää lisää tarvikkeita. Kyse ei ole rahasta. Tarvitsemme liittovaltion apua ja tarvitsemme sitä nyt, Cuomo jatkoi.

New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo tiistain lehdistötilaisuudessa.

Hänen mukaansa New Yorkin osavaltiossa on saatu varmistettua sairaalatyöntekijöiden suojavarusteiden riittävyys muutaman viikon ajaksi. Tarvetta osavaltiossa olisi 30 000 uudelle hengityskoneelle, mutta kaikkia niitä ei ole kyetty hankkimaan.

Osavaltion käytössä on tällä hetkellä 3 000–4 000 hengityskonetta, ja lisää on saatu ostettua noin 7 000.

Trump sanoi tiistaina lehdistötilaisuudessa, että yritykset ovat vastanneet hallinnon kutsuun tuottaa sairaalatarvikkeita, koska hänen mukaansa niiden tiedossa on, ettei hallinto epäröi ottaa DPA-lakia käyttöön tarvittaessa.

Osavaltiot kilpailevat liittovaltiota vastaan markkinoilla

Osavaltioiden viranomaisia on hiertänyt myös se, että ne joutuvat kilpailemaan tarvikkeista markkinoilla paitsi muita osavaltioita ja ulkomaita vastaan, myös Yhdysvaltain liittovaltiota vastaan.

– Yhdessä tapauksessa hengityskoneiden valmistaja kertoi minulle, että kilpailin laitteiden ostamisesta FEMA:n (Yhdysvaltain hätätilavirasto) kanssa. He siis kertoivat minulle, että kilpailin liittovaltion hallitusta vastaan saadakseni hengityskoneita Illinoisin osavaltiolle, joten työskentelen kirjaimellisesti kilpailijaani vastaan, Illinoisin kuvernööri J.B. Pritzker kuvaili tilanteen absurdiutta.

Kentuckyn kuvernööri Andy Beshear puolestaan sanoi osavaltionsa hävinneen FEMA:lle kamppailun suojavarusteista.

– Tämä on haastavaa. Liittovaltion hallitus käskee osavaltioita etsimään omat toimitusketjunsa, ja sitten se päätyy itse ostamaan samasta toimitusketjusta, Beshear sanoi.