Kuka surmasi 17-vuotiaan Birgitten? Dokumentti avaa taustoja Norjan rikoshistorian yhdestä suurimmasta mysteeristä

Norjalainen dokumenttisarja avaa yli kaksi vuosikymmentä mysteerinä pysynyttä henkirikostapausta, jossa 17-vuotias Birgitte löytyi surmattuna metsiköstä.

Toukokuisena lauantaiaamuna vuonna 1995 rauhallisen hiekkatien laidalla olevasta metsiköstä löytyy teinitytön ruumis länsinorjalaisessa Kopervikin kaupungissa.

Vainaja oli 17-vuotias Birgitte Tengs, joka asui vain satojen metrien päässä löytöpaikasta.

Nuori nainen oli surmattu raa’asti. Myöhemmin tutkinnassa kuolinsyyksi todettiin päähän kohdistunut isku.

Birgitten kuolemasta käynnistyi yksi Norjan isoimmista murhatutkinnoista, jonka käänteitä on käsitelty laajalti maan mediassa. Tapaus on myös yksi Norjan rikoshistorian suurimmista mysteereistä, sillä rikos on edelleen selvittämättä.

Norjalainen yhdeksänosainen Kuka murhasi Birgitten? -dokumenttisarja käy läpi tapausta ja avaa tutkinnan vaiheita, epäilyjä sekä monia avoimia kysymyksiä vuosien varrelta. Sarjassa esitetään myös kritiikkiä alkuperäistä rikostutkintaa kohtaan.

Norjan tv:ssä vuonna 2018 ensiesitettyyn True crime -sarjaan on haastateltu muun muassa Birgitten isää, poliisin tuolloista rikosteknikkoa, paikallista nimismiestä sekä Birgitten ikätovereita.

Kuolemaansa edeltäneenä perjantai-iltana 5. toukokuuta Birgitte oli viettänyt aikaa ystäviensä kanssa hyvissä tunnelmissa.

Kello seitsemän tienoilla Birgitte meni tapaamaan lähistöllä asuvaa lapsuudenystäväänsä. Alkuillasta kaksikko käveli ohi hiekkatien kohdan, jossa Birgitten uskotaan myöhemmin tulleen surmatuksi.

Loppuillan Birgitte vietti läheisessä kylässä sijaitsevalla rukoushuoneella, jonka tapahtumissa hän kävi toisinaan kavereidensa kanssa. Rukoushuoneelta Birgitte päätti liftata kotiin, ja puoli kahdentoista jälkeen yöllä Birgitte nousi autoon, jota ajoi paikallinen nuori nainen.

Dokumenttisarjaan haastatellun kuljettajan mukaan Birgitte ei halunnut kyytiä kotiin saakka, vaan pyysi tulla tiputetuksi Kopervikin keskustaan.

Ennen puoltayötä hänet nähtiin vielä kulkemassa Kopervikin kävelykadulla, jossa hän myös jutteli useille tuttavilleen.

Nämä jäivät viimeisiksi havainnoiksi Birgittestä.

Aamuneljän tienoilla Birgitten kodin lähistöllä sijaitsevaa hiekkatietä kulki normaalilla partioajolla ollut poliisiauto. Poliisit huomasivat tiellä verisiä jälkiä, mutta uskoivat jälkien olevan peräisin salametsästyksestä ja poistuivat lyhyen tarkastuksen jälkeen paikalta.

Ennen puoli kymmentä paikallinen maanviljelijä löysi ruumiin maastosta tienlaidalta.

Vuonna 2016 Norjan keskusrikospoliisi Kripos ilmoitti, että tapaus tulisi tutkia uudelleen.

Kuka murhasi Birgitten? Keskiviikkona 25.3. TV2 klo 22.30