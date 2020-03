Perusterve teini kuoli koronavirukseen Kaliforniassa

Los Angelesin pormestarilla oli viesti nuorille: Käytöksenne voi pelastaa hengen tai viedä hengen.

Yhdysvalloissa perusterve alaikäinen on kuollut koronavirukseen. Kyseessä on ensimmäinen covid-19-tautiin vahvistetusti kuollut alaikäinen Yhdysvalloissa, ja vasta kolmas koko maailmassa.

Los Angelesin pormestari Eric Garcetti kertoi, että kuollut oli Los Angelesin pohjoispuolelta kotoisin ollut teini, jonka terveys oli hyvä ennen koronavirustartuntaa.

–Sanon teille nuorille ihmisille, että tämä voi osua teidänkin kohdallenne. Tietäkää, että teidän käytöksenne voi pelastaa hengen, tai viedä hengen. Ja se henki voi olla teidän, Garcetti painotti.

Kuolleen sukupuolta tai tarkkaa ikää ei kerrottu.

Koronavirus on yleisesti ottaen aiheuttanut vakavan sairauden enimmäkseen iäkkäille tai perussairaille. Nuorilla tartunta on yleensä aiheuttanut vain lieviä oireita. Valtaosa covid-19:n tappamista on ollut yli 70-vuotiaita.

Aiemmat kaksi alaikäisen kuolemantapausta sattuivat Kiinassa. Ainakin toisella heistä oli perussairaus.

Kaliforniassa on todettu yli 2 000 koronavirustartuntaa, joista 662 Los Angelesin piirikunnassa. Nyt yhteensä 11 ihmistä on kuollut koronavirukseen Los Angelesissa.