Italialaiset pormestarit turhautuivat karanteenimääräyksiä uhmaaviin kansalaisiin – raivoavat videoilla sääntöjä rikkoville

Italiassa on annettu tiukka määräys pysyä kotona. Kaikki eivät käskyä kuitenkaan noudata.

Italiassa pormestarit ovat henkilökohtaisesti alkaneet häätää asukkaita takaisin koteihinsa. Pormestarit ympäri Italiaa ovat julkaisseet Facebookissa julkaisseet videoita, joissa läksyttävät viranomaisten määräyksiä rikkovia.

Reutersin koostamalla videolla näkyy, kuinka pormestarit ajoittain kovaakin kieltä käyttäen käskevät asukkaita noudattamaan karanteenisääntöjä.

– Mene kotiin! No niin! Älä katso minua noin, on olemassa määräys ja sinun täytyy kunnioittaa määräystä! Ja koska olen tämän kaupungin pormestari, aion saada ihmiset kunnioittamaan määräystä tässä kaupungissa, Barin pormestari Antonio Decaro sanoo rannalla kävelevälle miehelle.

Videolla kuuluu myös, kuinka Decaro käskee pöytätennistä pelaavia ihmisiä menemään koteihinsa.

– Pöytätennis ei ole sallittua nyt! Ette voi pelata pöytätennistä, lähtekää. Lähtekää ja pelatkaa Playstationia kotonanne. Ette voi jäädä tänne, nyt mennään. Menkää kotiin! Sanon teille, että teidän pitää mennä kotiin.

Luceran pormestari Antonio Tutolo ei myöskään säästellyt sanojaan.

– Nämä helvetin kampaajat menevät kodista kotiin laittamaan naisten hiuksia, minkä helvetin takia? Mikä kärki siinä on? Ymmärtävätkö he, että arkut ovat suljettuja? Kuka näkee nämä kauniit hiustyylit arkuissa?

Reggio Calabrian pormestari Giuseppe Falcomata puolestaan raivostui nähtyään lenkkeilijän, joka oli ulkona sillä varjolla, että koiria saa Italiassa ulkoiluttaa.

– Via Monevergine Pettillä tapasin kansalaisen, joka rauhallisesti lenkkeili katua edestakaisin, uupunut koira perässään. Pysäytin hänet ja sanoin: ”Tämä ei ole elokuvaa. Et ole Will Smith I Am Legend -elokuvasta, joten mene kotiin!

Italiassa ihmisiä on käsketty pysymään kotonaan koronaviruskuolemien ollessa useita satoja päivässä.

Maassa kuoli pelkästään tiistaina 743 ihmistä. Yhteensä Italiassa on kuollut lähes 6 800 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Rekisteröityjä tartuntoja on lähes 70 000.

Italiassa ulkona saa liikkua vain poikkeustapauksissa.

Poliisia ovat työllistäneet karanteenimääräyksiä rikkovat ihmiset. 11–17. maaliskuuta poliisi pysäytti ja tarkasti 700 000 ulkona liikkunutta ihmistä. Näistä 43 000 rikkoi karanteenimääräystä.