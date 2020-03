Trump haluaa rajoitustoimista eroon jopa pääsiäiseen mennessä – asiantuntijat pitävät suunnitelmaa vaarallisena

Asiantuntijoiden mukaan ei ole realistista, että Yhdysvallat pääsisi purkamaan koronavirusepidemian takia tehtyjä rajoitustoimia muutamassa viikossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmaisi jälleen tiistaina halunsa päättää karanteeni- ja eristystoimet mahdollisimman pian. Trump haluaisi päästä rajoitustoimista eroon pääsiäiseen mennessä.

– Monet ihmiset ovat kanssani samaa mieltä. Meidän maatamme ei ole rakennettu olemaan suljettuna. Tämän maan voi tuhota sulkemalla sen, Trump sanoi Fox Newsin haastattelussa.

Asiantuntijat kuitenkin varoittavat, ettei rajoitustoimista luopuminen lähiaikoina ole realistista ottaen huomioon koronavirusepidemia Yhdysvalloissa.

– Rehellisesti puhuen minusta me olemme kaukana (sosiaalisen etääntymisen päättämisestä), totesi Celine Gounder, CNN:n lääketieteellinen analyytikko ja tartuntatautiasiantuntija New Yorkin Bellevuen sairaalassa.

Johns Hopkinsin yliopiston terveysturvallisuuden keskuksen johtaja Tom Inglesby vetosi myös Twitterissä pitkässä viestiketjussaan siihen, ettei sosiaalista etääntymistä päätettäisi liian aikaisin.

– Viimeisen 24 tunnin aikana olemme kuulleet vaikutusvaltaisten amerikkalaisten vaativan sosiaalisen etääntymisen päättämistä, viitaten järkeilyyn, jonka mukaan sen vaikutus on pahempi kuin covid-19-taudin, Inglesby kirjoitti.

Inglesbyn mukaan rajoitustoimista luopuminen tarkoittaisi sen hyväksymistä, että uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuisi enemmän ihmisiä kuin mitä Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä pystyisi hoitamaan.

– Sen, joka nyt neuvoo päättämään sosiaalisen etääntymisen, täytyy täysin ymmärtää, miltä maamme näyttäisi, jos tekisimme niin. Covid leviäisi laajalti, nopeasti, järkyttävällä tavalla, tappaen mahdollisesti miljoonia vuoden aikana ja aiheuttaen valtavia sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia ympäri maata.

Inglesbyn mukaan rajoitustoimista voisi alkaa luopua vasta, kun useat kriteerit täyttyvät: suojavarusteita ja hengityskoneita on riittävästi ja terveydenhuollon kapasiteettia on nostettu, henkilöt tarkistetaan viruksen varalta lentokentillä, tautitapauksia on niin vähän, että niiden alkuperä voidaan jäljittää ja ne voidaan eristää ja uuden koronaviruksen esiintyvyys väestössä on tiedossa.

– Meillä myös toivottavasti olisi kehitetty hoitoja ja voisimme monistaa ne ainakin kaikista sairaimpien potilaiden hoitamiseksi.

Maailman terveysjärjestö WHO:lla rokotearvioinnin parissa työskentelevä Natalie Dean huomautti, että Yhdysvalloissa oltiin jäljessä koronavirusepidemiaan reagoimisessa. Hänen mukaansa pahempaa on kuitenkin vielä luvassa.

– (Rajoitustoimista) perääntymisestä puhuminen tuntuu ennenaikaiselta ja vaaralliselta. Johtuen viivästymisestä, alireagoimisen riski verrattuna ylireagoimiseen ei ole verrannollinen.

Myös poliitikot kuten republikaanisenaattori Joni Ernst ja Wyomingin republikaaniedustaja Liz Cheney, suhtautuvat skeptisesti rajoitustoimista lähiaikoina luopumiseen.

– Talous ei toimi normaalisti, jos sairaalamme ovat ylikuormittuneita ja tuhannet, kaikenikäiset amerikkalaiset, mukaan lukien lääkärimme ja sairaanhoitajamme, makaavat kuolemassa, koska me emme tehneet sitä, mikä oli tarpeen viruksen pysäyttämiseksi, Cheney twiittasi tiistaina.