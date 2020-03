Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Kiinassa voi olla enemmänkin koronavirustartuntoja, mutta niistä ei ole kerrottu julkisuuteen. Kiinan tapa tilastoida vahvistetut tartunnat aiheuttaa myös epäselvyyttä.

Kiinan Hubein maakunta aikoo poistaa matkustusrajoituksia keskiyöstä alkaen, paikallisviranomaiset kertoivat tiistaina. Hubeissa olevat terveet ihmiset, joilla on vihreä QR-koodi puhelimessaan todisteena asiasta, saavat poistua maakunnasta keskiviikkona, CNN kertoo.

Wuhanin, josta koronaviruspandemia sai alkunsa, eristystä aletaan purkamaan 8. huhtikuuta. Aiemmin tällä viikolla muutamat miljoonakaupungin asukkaista pääsi käymään kaupassa ja kävelemään kaupungin kaduilla ensimmäistä kertaa viikkoihin. Viikonloppuna ensimmäinen juna sitten tammikuun saapui kaupunkiin tuoden mukanaan yli 1 000 työntekijää muualta Hubein maakunnasta.

Wuhanissa osa asukkaista pääsi jo kauppaan kahden kuukauden eristyksen jälkeen.

Rajoitusten purkamisen myötä yritykset saavat riskiarvioinnin jälkeen käynnistää uudelleen toimintansa ja vihreän QR-koodin omaavat työntekijät saavat mennä töihin, joskin koulut ja yliopistot pysyvät suljettuina. Julkinen liikenne alkaa myös jälleen pyöriä.

Syynä rajoitusten poistamiseen on todettujen koronavirustartuntojen määrän laskeminen. Kiinan mukaan valtaosa uusista ilmoitetuista tartunnoista on ulkomailla saatuja.

Asiantuntijat kuitenkin pelkäävät uutta tartunta-aaltoa, New York Times uutisoi.

– Meidän pitää olla huolissaan toisesta tartunta-aallosta sen jälkeen, kun rajoituksia on purettu, toteaa virologian johtaja Malik Peiris Hongkongin yliopistosta.

Peirisin mukaan toisen tartunta-aallon riski pitää tiedostaa ja sitä täytyy seurata. Hänen mukaansa Kiinan pitäisi myös olla valmis palauttamaan rajoitukset, jos epidemia leimahtaa jälleen.

Metron vaunua desinfioitiin Wuhanissa maanantaina.

Monet suhtautuvat myös skeptisesti virallisiin tartuntoja koskeviin lukuihin.

– Olen todella huolissani siitä, että Wuhanissa on edelleen useita oireettomia tartunnan saaneita. Heti, kun kaikki palaavat töihin, kaikki saavat tartunnan, sanoi Wuhanissa asuva Wang brittilehdelle.

– Joulu- ja tammikuun peittelystä johtuen emme voi luottaa Kiinan hallituksen antamiin lukuihin ilman luotettavampia ja vahvempia todisteita niiden varmistamiseksi, totesi poliittisen taloustieteen professori Ho-fung Hung Johns Hopkinsin yliopistosta.

Lääkäreitä Wuhanissa.

Kalifornian yliopiston politiikan professori Victor Shih huomauttaa, että Kiinan johto on korostanut taloudellisen aktiivisuuden palauttamisen tärkeyttä.

– Yksi tapa palata taloudelliseen toimintaan ilman paniikkia on peitellä tapauksia samalla, kun hallitus tekee parhaansa jäljittääksensä ne ja rajataksensa ne.

– Riskinä on, että se johtaa toiseen aaltoon, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että hallitus on valmis ottamaan sen riskin.

Työntekijöitä autotehtaalla Wuhanissa tiistaina.

Kiina on kiistänyt peittelyn. Epäselvyyttä on aiheuttanut se, että Kiina ei laske oireettomia tapauksia virallisiin tartuntalukuihin, toisin kuin Maailman terveysjärjestö WHO ohjeistaa. Oireettomatkin potilaat saattavat kuitenkin tartuttaa muita.

Koronavirusepidemia levisi maailmalle Wuhanista, jossa ensimmäiset tautitapaukset havaittiin joulukuun alussa. Kiina kertoi uudesta hengitystieinfektiota aiheuttavasta viruksesta vasta vuodenvaihteessa.

Wuhan asetettiin tiukkaan eristykseen tammikuun loppupuolella. Kaupungin asukkaita kehotettiin pysymään sisällä ja välttämään tarpeetonta matkustamista. Joukkoliikenne kaupungissa keskeytettiin samoin kuin liikenne kaupunkiin ja sieltä pois. Kaupungin asukkaiden ruokaostoksia ovat hoitaneet naapurikomiteat.

Wuhanissa asuva valokuvaaja Bo Hanlin, joka on ollut kotonaan pari kuukautta, kertoi kaupungin asukkaiden odottaneen eristyksen purkamista. Hän kuitenkin kyseenalaisti sen, että Wuhaniin pääsee pian myös muualta Kiinasta, vaikka kaupungin asukkaista moni on eristyksissä.

– Wuhanin asukkaana koen, että riski on suuri. Mitä, jos tänne tulee tartunta? Meidän pitää jälleen jäädä kotiin.