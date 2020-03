Greta Thunberg kertoo, ettei ole päässyt koronavirustestiin. Hän uskoo kuitenkin sairastuneensa viruksen aiheuttamaan tautiin, koska myös hänen isänsä sai oireita Euroopan-matkan jälkeen.

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg kertoo Instagramissa uskovansa, että hän sai yhdessä isänsä kanssa koronavirustartunnan. Thunberg kirjoittaa, että Ruotsissa testiin pääsevät ainoastaan sairaalahoitoa vaativat, minkä takia hänelle ei koronavirustestiä ole tehty. Hänen oireensa vastaavat kuitenkin koronaviruksen aiheuttaman taudin oireita.

Thunberg kertoo olleensa eristyksissä kaksi viikkoa palattuaan Keski-Euroopasta. Mukana matkalla Brysselistä Ruotsiin oli aktivistin isä.

– Noin 10 päivää sitten aloin tuntea oireita, jotka olivat tismalleen samoja kuin isälläni, joka oli matkustanut kanssani Ruotsista. Tunsin itseni väsyneeksi, minulla oli kylmiä väreitä, kipeä kurkku ja yskää. Isälläni oli samoja oireita, mutta kovempia ja kuumetta.

Thunbergin mukaan hänen oireensa olivat lieviä – niin lieviä, ettei hän melkein tuntenut itseään ollenkaan sairaaksi.

– Edellinen flunssani oli pahempi kuin tämä! Jos jollain toisella ei samaan aikaan olisi ollut virusta, en välttämättä olisi epäillyt mitään. Olisin vain ajatellut, että tunnen itseni epätavallisen väsyneeksi ja minulla on vähän yskää.

Thunbergin mukaan lievät oireet ovat kuitenkin hälyttäviä siksi, että mikäli niitä ei huomioi, henkilö saattaa tietämättään levittää virusta muihin.

– Monet (etenkin nuoret ihmiset) eivät välttämättä huomaa oireita ollenkaan tai heillä on hyvin lievät oireet. He eivät tiedä saaneensa tartuntaa ja voivat tartuttaa sen riskiryhmien edustajiin. Meillä, jotka emme kuulu riskiryhmään, on valtava vastuu, sillä meidän teot voivat olla elämän ja kuoleman kysymys monen muun kohdalla.

Thunberg päättää viestinsä kehottamalla ihmisiä pysymään kotona ja kuuntelemaan asiantuntijoiden viestiä.