Kommentti: Trump aikoo uhrata kansan talouden alttarille

Presidentti näyttää lopettaneen virusasiantuntijoiden kuuntelemisen, kirjoittaa Ilta-Sanomien ulkomaanuutisten tuottaja Jari Alenius.

Koronaviruksen vastaisen taistelun rintamaan puhkesi juuri Atlantin levyinen aukko.

Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti maanantai-iltana, että hän laittaa Britannian kiinni kolmeksi viikoksi ja yli kahden hengen kokoontumiset kielletään, koska muuten maan terveydenhoitojärjestelmä voi romahtaa.

– Kyseessä on kansallinen hätätila, Johnson sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti pari tuntia Johnsonin jälkeen, että hän harkitsee avaavansa maan viikon päästä, koska muuten talous voi romahtaa.

– Hoito ei voi olla pahempi kuin sairaus. Meidän on saatava maamme taas toimimaan, Trump painotti useaan kertaan tiedotustilaisuudessaan.

Korostettakoon, että mitään päätöstä Yhdysvaltain koronarajoitusten ja suositusten purkamisesta ei ole vielä tehty. Trump ei ehkä edes pysty purkamaan niitä, koska monet päätökset on tehty osavaltiotasolla.

Silti pelkästään jo puhe moisesta hyytää.

Trumpin talousneuvonantaja Larry Kudlow ilmaisi asian näin:

– Presidentti on oikeassa. Hoito ei voi olla pahempi kuin sairaus. Meidän on tehtävä vaikeita valintoja.

Toisin sanoen, pitää valita rahan ja ihmishenkien välillä.

Edessä tuntematon

Trumpin hallinnon lähtö koronatorjuntaan oli hidas, kuormaa on sälytetty osavaltioille, lupaukset testauksesta ja avusta eivät ole oikein pitäneet. Presidentti puhuu läpiä päähänsä ja toiset saavat korjailla hänen sanomisiaan.

Silti Trump teki puolitoista viikkoa sitten merkittävän päätöksen, kun hän alkoi kuunnella muita asiantuntijoita kuin itseään. Nyt virustaistelun rattaat pyörivät Yhdysvalloissakin kovaa vauhtia. Maa tekee kaikkensa tilanteen vakauttamiseksi.

Edessä on kuitenkin vielä tuntematon, hyvin epävarma vaihe, josta useat tahot varoittivat kuin sattumalta juuri eilen. Maailman terveysjärjestö WHO sanoi pandemian etenevän nyt kiihtyvällä tahdilla. Trumpin hallinnon ylin lääkintäviranomainen uskoi pahimman viikon olevan vasta edessä Yhdysvalloissa. Trumpin omassa tiedotustilaisuudessa puhuttiin erityisesti viruksen ”hyökkäyksestä New Yorkiin”. Hongkongista kuului viestejä, että tartuntatilanne uhkaa pahentua uudelleen.

Maailmalla on tehty erittäin raskaita päätöksiä sulkea yhteiskunta ja talouselämä terveyden hyväksi ja heikoimpien kansalaisten puolustamiseksi. Mutta näyttää siltä, että Valkoisessa talossa kärsivällisyys ei enää riitä.

Trump näyttää lopettaneen virusasiantuntijoiden kuuntelemisen ja vaihtaneen heidät talousasiantuntijoihin. Hän näyttää päättäneen jo, että tämä ei voi jatkua. Taloussukellus on niin vakava, että sille on hänen mielestään tehtävä jotain jo nyt.

– Aiomme tehdä kaksi asiaa yhtä aikaa, Trump kertoi.

Se tarkoittaa sitä, että koronavirusta padotaan siellä missä sitä Yhdysvalloissa esiintyy, ja muualla pyritään aloittamaan paluu kohti normaalia.

Toimia nyt vai myöhemmin?

On kuitenkin kaksi asiaa, joita presidentti ei vaikuta vielä tajunneen.

Ensinnäkään virus ei kysy, missä iskeä tai mihin levitä. Sitä ei voi padota tiettyihin pisteisiin, vaan siltä pitää viedä kaikki elintila, kuten muiden maiden esimerkit osoittavat. Se tarkoittaa nyt esimerkiksi Britanniassa sitä, että poliisi alkaa valvoa, että kansalaiset pysyvät kotona.

Toiseksi, jos Trump on tehnyt päätöksen, että virus saa levitä rajoitetusti jotta talous voi käynnistyä, se voi tarkoittaa mahdollisesti kymmenien, jopa satojen tuhansien ihmisten uhraamista talouden alttarille. Sillä juuri sitä ennusteet Yhdysvalloissa tarkoittavat: jos maasta tulee uusi Italia ja Espanja, niiden yhteenlaskettu kärsimys ei ehkä riitä alkuunkaan, kun aletaan laskea Yhdysvaltain edessä olevaa kärsimystä.

Trump ja hänen talouskuiskuttelijansa eivät näytä tajuavan, että sellainen tilanne aiheuttaisi taloudelle pitkällä tähtäimellä todennäköisesti paljon pahempaa vahinkoa kuin muutaman kuukauden sulku nyt.

Toivotaan, että presidentti alkaa taas kuunnella asiantuntijoita. Siis terveysasiantuntijoita.

Jos hän ei ala… No, kyllä hän vielä jossain vaiheessa tajuaa. Silloin vain voi olla liian myöhäistä.