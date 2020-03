Yhdysvallat leikkaa miljardilla avustustaan Afganistanille – syynä maan poliittinen umpikuja

Syyskuisten presidentinvaalien jälkeen voittoa ovat julistaneet sekä presidentti Ashraf Ghani että hänen vastustajansa Abdullah Abdullah.

Yhdysvallat leikkaa Afganistanille antamaansa rahallista tukea miljardilla dollarilla, kertoo ulkoministeri Mike Pompeo. Syynä on Afganistanin poliittinen umpikuja.

Maalla on vaikeuksia muodostaa toimivaa hallintoa. Syyskuisten presidentinvaalien jälkeen voittoa ovat julistaneet sekä presidentti Ashraf Ghani että hänen vastustajansa Abdullah Abdullah.

Yhdysvallat on myös valmis jatkamaan leikkauksia toisella miljardilla ensi vuonna. Avustusleikkauksista huolimatta Pompeo sanoi suhtautuvansa ratkaisun löytymiseen optimistisesti.

Helmikuussa Yhdysvallat ilmoitti vetävänsä joukkonsa pois Afganistanista osana ääriliike Talebanin kanssa solmittua sopimusta.

Vetäytymistä on viime viikkoina hidastanut koronavirus. New York Timesin mukaan joukkojen liike Afganistaniin ja sieltä pois on keskeytetty ainakin kuukaudeksi.