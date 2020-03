Pahin epidemia-alue on New Yorkin osavaltio.

Yhdysvalloissa on kuollut ensimmäistä kertaa yli sata ihmistä koronavirukseen vuorokauden aikana, kertovat maan terveysviranomaiset CNN:n mukaan. Koko maassa kuolleita on nyt yhteensä ainakin 520. Eniten kuolleita Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltiossa, jossa on raportoitu ainakin 157 kuolemaa.

Maan varapresidentin Mike Pencen mukaan yli 41 000 ihmisen on vahvistettu saaneen tartunnan. Testejä maassa on tehty yhteensä 313 000.