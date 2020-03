Grafiikkavertailu näyttää: näin virus on edennyt Euroopan maissa – seuraako Suomi perässä?

Grafiikkavertailu näyttää, kuinka koronavirus on edennyt Euroopan maissa. Vaikuttavatko Suomen toimet siihen, ettei uhrikäyrä hyppäisi yhtä jyrkästi?

Koronaviruksen koettelemissa Euroopan maissa viruksen saaneiden ja sen vuoksi kuolleiden määrät vaihtelevat paljon. Osin tämä selittyy viruksen leviämisen alkamisajankohdalla, mutta myös sillä, millaisiin toimiin eri maissa on ryhdytty.

Koronan leviämistä eri maissa on yritetty vertailla muun muassa tilastojen avulla. Niistä on päätelty, että esimerkiksi Italian katastrofaalinen tilanne voi uhata pari viikkoa perässä muitakin maita, jos ne eivät toimi toisin kuin Italia.

Esimerkiksi Britanniassa oli lauantaina ilmoitettu 233 kuolemantapauksesta kun Italiassa sama lukema oli tullut vastaan jo kaksi viikkoa aiemmin. Sunnuntaihin mennessä Italian uhrimäärä oli noussut liki 5 500:aan.

Suomessa on toistaiseksi tiedossa vasta yksi koronan aiheuttamaan covid-19-tautiin kuollut.

Suurin osa Eurooppaa luottaa eristystoimien tehoon, mutta esimerkiksi Hollannissa ja etenkään Ruotsissa ei ole lähdetty tiukkojen rajoitusten tielle.

Italiassa virustilanne on pahin koko maailmassa. Italiassa määrättiin koko maata koskevat liikkumisrajoitukset jo 10. maaliskuuta ja niitä on tiukennettu. Sunnuntaina esimerkiksi Lombardiassa kiellettiin kaikki ulkona tapahtuva kuntoilu.

Lue lisää: Ruotsi reagoi koronaepidemiaan lähes täysin päinvastoin kuin muu maailma

Espanjassa julistettiin poikkeustila alkavaksi 15. maaliskuuta. 47 miljoonan ihmisen kansakunta määrättiin pysymään kotona paitsi välttämättömien menojen vuoksi. Baarit ravintolat ja hotellit on suljettu.

Espanjassa on todettu yhteensä yli 2 000 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Maanantaina kerrottiin 462 uudesta kuolemasta. Koronavirustartuntoja on Espanjassa todettu yhteensä 33 000. Uusia tartuntoja raportoitiin vuorokauden aikana 4 500.

Hollannissa tilanne rajoitusten suhteen on Suomen kaltainen. Hollannissa on kiellettiin maanantaina joukkotapahtumat 1. kesäkuuta saakka. Hollannissa kaikki koulut ja päiväkodit on suljettu jo 16. maaliskuuta lähtien. Myös kahvilat, ravintolat ja urheilutilat ovat kiinni.

Sen sijaan ulkonaliikkumiskieltoja ei ole annettu. Hollannin terveysministeriön mukaan koteihin sulkeutuminen vain lykkäisi yhtäaikaisten virustartuntojen puhkeamisen myöhemmäksi.

– Täydellinen ulkonaliikkumiskielto ei tuo lisäarvoa. On totta, että uusi koronavirus ei leviäisi yhtä nopeasti, mutta kukaan ei silloin saisi immuniteettia sitä vastaan, ministeriön koronaohjeistuksessa todetaan.

Hollannissa oli maanantaihin mennessä havaittu 4 749 tartuntaa ja 34 oli kuollut.

Logaritmisella asteikolla mitataan suhteellista muutosta absoluuttisen muutoksen sijaan.

Ruotsissa on ilmoitettu 2 016 tartunnasta ja 25 kuolonuhrista. Ruotsi on kuitenkin aivan eri linjoilla koronatoimenpiteissä kuin naapurimaansa. Ruotsissa esimerkiksi koulut ja julkiset laitokset ovat avoinna, eikä mitään ulkonaolorajoitusta ole määrätty.

Maanantaina Ruotsin media kertoi julkisessa liikenteessä olleen hyvin ruuhkaista, kun ihmiset taas menivät töihin ja kouluihin.

Ruotsin terveysviranomaiset antoivat loppuviikosta kansalaisille kehotuksen välttää matkustamista suurten kaupunkien ulkopuolelle tai ympäröiviltä alueilta kaupunkeihin. Heidän mukaansa tällainen matkustus pian koittavien lomien kuten pääsiäisen aikaan uhkaa levittää koronavirusta laajemmalle maahan.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven piti sunnuntai-iltana televisiopuheen, jossa hän valmisteli kansalaisia ajatukseen uusista rajoituksista. Konkreettisista toimenpiteistä ei ole vielä päätetty.