Tässä ovat maanantain käänteet koronatilanteessa

Näin koronatilanne on muuttunut tänään Suomessa ja maailmalla.

Koronavirustilanteessa on tapahtunut maanantaina käänteitä niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmallakin. Koronavirukseen maailmanlaajuisesti kuolleiden ihmisten määrä lähentelee maanantaina jo 15 000:ta.

Italiassa uudet kuolemat hienoisessa laskussa

Koronaviruksesta pahiten kärsineessä Italiassa on tänään astunut voimaan lisää rajoituksia ihmisten liikkumiselle ja liiketoiminnalle. Tästä päivästä lähtien iso osa maan yrityksistä suljetaan. Sulun ulkopuolelle hallitus jätti käytännössä vain ruokakaupat ja apteekit.

Lisäksi italialaisia on käsketty pysymään kotikaupungeissaan ja kielletty matkustamasta maan sisällä.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuolleiden määrä on hienoisessa laskussa Italiassa. Maanantaina ilmoitettiin 602 ihmisen kuolleen vuorokauden aikana. Vuorokausiluku on hieman pienempi kuin edellispäivinä. Sunnuntaina uhreja tuli 651, ja lauantaina ennätysmäärä: liki 800 kuollutta.

Sotilas tarkastaa matkustajan papareita Rooman Terminin rautatieasemalla.

Saksasta hyviä ja huonoja uutisia

Saksan liittokansleri Angela Merkelin ensimmäinen koronavirustesti oli negatiivinen, kertoo liittohallituksen edustaja.

Angela Merkelin ensimmäinen koronatesti oli negatiivinen.

Saksassa on koettu tänään myös toivonpilkahdus: tartuntojen määrän nousu saattaa olla tasaantumassa.

Maan kansanterveysentistuutin johtaja Lothar Wielerin mukaan nykyisen käsityksen mukaan tautihuipun loiventaminen olisi tärkeää, jotta kaikki eivät sairastuisi samaan aikaan ja terveydenhuoltojärjestelmä ei kuormittuisi liikaa.

– Merkkejä käyrän hienoisesta kääntymisestä on näkyvissä, mutta lopullisesti asia varmistuu keskiviikkona, Wieler sanoi.

Saksassa todettujen koronavirustartuntojen ja -kuolemien määrä on kuitenkin harpannut viikonlopusta. Saksassa on nyt todettu lähes 22 700 tartuntaa, mikä on liki 4 000 tartuntaa enemmän kuin eilen kerrottiin. Kuolleita on 86. Kuolleiden määrä on noussut yli 30:llä eilisestä.

WHO: Pandemia ”kiihtyy” edelleen

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 2 000:een. Virus on vaatinut maassa nyt 2 182 ihmisen hengen. Vuorokaudessa on todettu 462 uutta koronakuolemaa.

Kansalaisia on määrätty pysymään kotona ainakin Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Italiassa, Luxemburgissa, Espanjassa ja maanantaista alkaen myös Kreikassa.

Vaikka toivonpilkahduksia on tänään nähty, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoo kuitenkin, että koronapandemia ”kiihtyy” edelleen, kun maailmassa on todettu jo 300 000 tartuntaa.

Suomessa pohditaan liikkumisen rajoittamista

Suomessa on maanantaihin mennessä todettu yhteensä 700 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo THL. Sairaalahoidossa on 50 ihmistä, joista tehohoidossa 13. Suomessa on todettu tähän mennessä yksi koronaviruksen aiheuttama kuolema.

Tartuntatautirekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 % on miehiä ja 39 % naisia.

Suomessa on todettu yhteensä 700 koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettujen koronaviruksen tartuntojen määrä kasvoi selvästi loppuviikosta, Hus ilmoitti maanantaina. Perjantaista sunnuntaihin tartuntoja todettiin 184.

Kaikkiaan Husin alueella on varmistunut 438 tartuntaa.

Hallitus on valmistellut ravintoloiden sulkemista ja liikkumisen rajoittamista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Asiasta kertoivat maanantain aikana pääministeri Sanna Marin (sd), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen.