Koronaan kuolleiden määrä Italiassa jo yli 6 000 – päivittäinen uhriluku hienoisessa laskussa

Italiassa ilmoitettiin 602 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin kuolleiden määrä on hienoisessa laskussa Italiassa. Maanantaina ilmoitettiin 602 ihmisen kuolleen vuorokauden aikana. Yhteensä uhreja on nyt 6 078, mikä on suurin määrä missään maassa maailmassa.

Vuorokausiluku on hieman pienempi kuin edellispäivinä. Sunnuntaina uhreja tuli 651, ja lauantaina ennätysmäärä: liki 800 kuollutta.

Italiassa oli maanantai-iltaan mennessä todettu 63 927 koronatartuntaa. Sunnuntaina lukema oli 59 138.

Sairastuneista 7 432 on jo toipunut täysin, kertovat viranomaiset. Tehohoidossa olevien määrä on lisääntynyt 3 204:ään.

Tilanne on yhä kriittisin Pohjois-Italian Lombardian maakunnassa, jossa kuoli vuorokauden aikana liki 300 ihmistä lisää. Nyt kuolleita on 3 776.