Kommentti: Epätoivoinen Italia sai yllättäviä auttajia, kun EU lamaantui – motiivit vaihtelevat

Autoritaariset hallitukset ryhtyivät auttajiksi koronakaaoksessa. Se muuttaa Eurooppaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Italia on pahimmassa hädässä koronakriisin keskellä. Sen avunpyynnöt EU-kumppaneille ovat kuuluneet kuuroille korville. Kaikki haluavat nyt itse pitää kiinni sairaalatarvikkeistaan. Jopa suuri Saksa on kaoottisessa tilassa.

Apua on löytynyt muualta. Sitä ja lääkäreitä lähettävät Kiina, Venäjä ja Kuuba. Erityisesti Kiina esiintyy myös muiden Euroopan maiden auttajana. Tällä tulee olemaan poliittinen hintansa autetuille.

Kiina lähetti jo pari viikkoa sitten Italiaan sairaalatarvikkeita ja lääkintähenkilökuntaa opastamaan viruksen torjunnassa. Kiinalla on tällä hetkellä asiassa paras käytännön osaaminen, joten sen apu on arvokasta.

Viime viikonloppuna Italia sai kaksi muuta auttajaa. Venäjä lupasi lähettää suuren joukon armeijansa lääkäreitä, erikoisajoneuvoja ja varusteita. Kuuba ilmoitti lähettävänsä yli 50 lääkäriä ja sairaanhoitajaa.

Kiina on lähettänyt tarvikkeita Euroopassa lisäksi ainakin Espanjaan, Ranskaan, Tshekkiin ja Serbiaan. Serbian presidentti Aleksandar Vucic sanoi Kiinaa kiittäessään, että Euroopan maiden solidaarisuus on ”satujuttu”. Niin ajatellaan nyt myös monissa EU-maissa.

Lahjat eivät ole ilmaisia

Italia ottaa varmasti nyt vastaan kaiken avun, minkä saa. Niin epätoivoinen tilanne maassa on.

Avuntarjoajat ovat autoritäärisiä valtiota, joita länsimainen demokratia ei innosta. Niiden motiivit ovat erilaisia.

Kuubassa luotiin Fidel Castron aikana koulutusjärjestelmä, joka tuottaa liikaakin lääkäreitä maan omiin tarpeisiin. Kuubalaisia lääkäreitä toimii erityisesti Latinalaisessa Amerikassa ja he ovat taistelleet Afrikassa ebolaa vastaan. Köyhälle Kuuballe on tärkeää näyttää, että sosialismi on tuottanut maassa sentään jotain hyvää.

Venäjän apu on yllätys. Yleisesti ennustellaan, että maan itsensä ilmoittamat koronasairastuneiden luvut ovat liian pieniä ja se on pian itse kriisin keskellä. Mutta Vladimir Putin on peluri, joka käyttää tilaisuutensa.

Jo aiemmin Italiassa on ollut halua Venäjälle Krimin vuoksi asetettujen pakotteiden purkamiseksi ja kohta vielä enemmän. Ja joka tapauksessa venäläiset sotilaslääkärit saavat käytännön kokemusta koronapotilaiden hoitamisesta, jos se on pian edessä kotona.

Kiinalla on eniten motiiveja. Maassa voidaan tuntea aivan aitoa syyllisyyttä siitä, että virus lähti leviämään Kiinasta. Kiina koronakriisi teki ison lommon kuvaan nousevasta tekniikan suurvallasta, lääkärien lähettäminen parantaa sitä.

Kiinan auttamilla Itä-Euroopan mailla ja Italialla on tärkeä rooli sen suunnitelmissa uudesta silkkitiestä ja taloudellisen vallan levittämisessä. Kun terveyskriisi on ohi, Italian talous on polvillaan. Silloin kiinalainen raha kelpaa, varsinkin kun nyt luodaan myönteinen mielikuva maasta.

Heikko Eurooppa, heikko Yhdysvallat

Euroopan unioni on koronakriisin seurauksena käytännössä romahtanut eristäytyneiden valtioiden yhteisöksi. Ne eivät pysty tarjoamaan toisilleen laajaa lääketieteellistä apua. Pikemminkin pyritään Suomea myöten siihen, että tarvikkeet ja lääkkeet riittäisivät itselle.

Koronan taloudellisetkin seuraukset voivat olla sellaisia, että unioni ei kestä niitä. Italian lähtöä eurosta on uumoiltu jo vuosia, ja kun sen taloustilanne on kohta kovin vaikea näin voi käydä. Se olisi iso isku yhteisvaluutalle ja nyt iskuja tulee paljon joka puolelta.

Yhdysvallat on yli 70 vuotta esiintynyt vapaan maailman johtajana, joka aina tarvittaessa tulee apuun. Nyt se ei ole siitä kiinnostunut. Lisäksi koronavirus on ajamassa myös Yhdysvaltoja yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kaaokseen, josta voi tulla pitkä. Ja samalla käydään kohta ilkeää presidenttitaistoa.

Kokokin ratkaisee

Kiinaa näyttäisi saaneen alkuperäisen Wuhanin epidemian jotenkuten kuriin, vaikka takaiskuja pelätäänkin. On puhuttu kiinalaisesta tottelevaisuuden kulttuurista ja valtion kaikkivallasta, joka mahdollisti suuret eristämiset ja tiukat karanteenit.

Mutta asiaan vaikutti pelkkä Kiinan koko. Wuhania ympäröi Hubein maakunta, joka eristettiin tiukasti. Hubeissa ja Italiassa on sattumoisin kummassakin noin 60 miljoonaa asukasta.

Kun maakunnan terveydenhuoltojärjestelmä alkoi romahtaa, 1,4 miljardin ihmisen Kiina pystyi toimittamaan sinne henkilökuntaa ja tehohoidon laitteistoa muualta maasta. Tähän 500 miljoonan ihmisen EU ei pystynyt.

Se on yksi syy sille, että Eurooppa on toisenlainen tämä kriisin jälkeen.